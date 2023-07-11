تُحْيي البوسنة والهرسك الثلاثاء الذكرى 28 لمجزرة سربرنيتسا. ويستعدّ البوسنيون لدفن رفات 30 شخصاً من ذويهم الذين جرى التعرف عليهم خلال الإبادة الجماعية.

وأُحضر رفات الضحايا، الذين سيجري دفنهم في الذكرى 28 للإبادة الجماعية، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 8372 مدنياً بوسنياً، إلى المقبرة حملاً على الأكتاف من مصنع البطاريات القديم المستخدم قاعدةً لجنود الأمم المتحدة في الحرب.

وستقام صلاة الجنازة بعد الظهر على 30 ضحية جرى التعرف عليهم، وقُتلوا في أكبر مأساة إنسانية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ومرَّت لحظات عاطفية عندما جرى نقل التوابيت إلى المقبرة، إذ كان عديد من أقارب الضحايا وشهود المجزرة يدْعون، ولم يتمكنوا من كبح دموعهم.

وكان من بين الضحايا الـ30 الذين جرى التعرف عليهم، إلفير سالسينوفيتش الذي قُتل عندما كان عمره 15 عاماً، فيما كان نزير مومينوفيتش من أكبر الضحايا سناً وقُتل عن عمر يناهز 65 عاماً.

يُذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قِبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيامٍ مجزرةً راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 و70 عاماً، بعدما سلّمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين إلى القوات الصربية.

وسنوياً في 11 يوليو/تموز تقيم جمهورية البوسنة والهرسك مراسم دفن رفات ضحايا مذبحة سربرنيتسا في مقبرة بوتوتشاري، ممن عثر على رفاته في أعمال البحث عن ضحايا المقابر الجماعية.

تركيا: لن ننسى أبداً

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: " نحيي ذكرى إخواننا وأخواتنا البوسنيين الذين استُشهدوا في الإبادة الجماعية في سريبريتيا، وهي واحدة من أحلك الصفحات في تاريخ البشرية قبل 28 عاماً. لن ننسى أبداً!".

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ "الإبادة الجماعية في سربرنيتسا تركت بصمة سوداء في تاريخ البشرية".

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أقدِّم التعازي الحارّة للأُسَر الحزينة ولكل أشقائي البوسنيين. ولكي لا نشهد فظائع مماثلة مرة أخرى، لن ننسى أبداً سربرنيتسا".