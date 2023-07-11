سياسة
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قتلى بقصف روسي وسط أوكرانيا وغارات على كييف قبل قمة الناتو
قُتل سبعة أشخاص في ضربة روسية على مركز لتوزيع المساعدات وسط أوكرانيا، فيما أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنّت هجوماً جوياً على كييف قبل ساعات من قمة حلف الأطلسي.
قتلى بقصف روسي وسط أوكرانيا وغارات على كييف قبل قمة الناتو
في أعقاب غارة جوية بطائرة مسيرة روسية في كييف / صورة: Reuters
11 يوليو 2023

قضى سبعة أشخاص في قصف روسي على مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في أوريخيف بوسط أوكرانيا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها أجهزة الإنقاذ الاثنين.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني عبر تليغرام: "أخرج عناصر الإنقاذ ثلاث جثث من تحت الأنقاض. ارتفع عدد القتلى إلى سبعة أشخاص".

كذلك، أعلن المدعي العام الأوكراني إصابة 13 شخصاً في القصف الذي طال وفق حاكم المنطقة يوري مالاتشكو "مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في منطقة سكنية".

وحسب وزارة الداخلية الأوكرانية، وقعت الضربة "في وقت كان فيه المدنيون يتلقون مساعدات إنسانية".

وقال المدعي العامّ في بيان إن القصف وقع الأحد قرابة الساعة 13:20 (10:20ت.غ).

وقالت الوزارة عبر تطبيق تليغرام إن "قنبلة أُلقيَت من الجو دمرت المبنى بالكامل"، مضيفة أن مباني سكنية مجاورة وبِنىً تحتية مدنية تضررت أيضاً.

ونُشرت صور تُظهِر مبنى من الطوب من طابق واحد مدمراً بالكامل ومحاطاً بكثير من العوارض المكسورة والحطام.

غارات روسية على كييف

من ناحية أخرى قال الجيش الأوكراني إن روسيا وجهت ضربة جوية إلى كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قبل ساعات فقط من بدء قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا لمواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تليغرام: "العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر".

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها.

وستهيمن على قمة فيلنيوس، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط دفاع شاملة لحلف الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة في مواجهة أي هجوم روسي.

ووبّخت روسيا حلف الأطلسي وقوته الرئيسية، الولايات المتحدة بسبب دعمهما أوكرانيا، وحذرت من أن عضوية كييف المحتمَلة في الحلف ستُقابَل بردّ فعل "واضح وحازم".

وتَسبَّب الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي مضى عليه 503 أيام بلا نهاية تلوح في الأفق، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين وتحويل عديد من المدن في شرقيّ أوكرانيا وجنوبيّها إلى أنقاض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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