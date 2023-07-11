شنّ وزير الشتات الإسرائيلي عميخاي شيكلي، هجوماً لاذعاً على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهماً إياه بـ"لعب دور مهمّ" بتأجيج الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقال شيكلي الثلاثاء: "إدارة بايدن لها صلة وثيقة بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وبينهما علاقة عميقة"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وإذاعة دينية محلية.

وأضاف: "من المثير للاهتمام تزامن تصريحات بايدن حول إسرائيل كلما كانت حاجة إلى قمع الاحتجاجات".

وكان بايدن وجّه الأحد، خلال مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها "الأكثر تطرفاً".

ودعا بايدن في أكثر من مناسبة إلى توافق بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل على مشاريع قوانين تقول الحكومة إنها لتحقيق "الإصلاح" القضائي، فيما تقول المعارضة إنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وقال شيكلي: "يبدو أن تصريحات بايدن قد رُتّبَت وخُطّطَت مسبقاً"، مضيفاً: "الولايات المتحدة تلعب بالتالي دوراً مهماً في تأجيج الاحتجاجات".

وشيكلي أحد أعضاء حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولم يصدر على الفور تعليق من إدارة بايدن على تصريحات شيكلي، ولكن سبق أن نفت اتهامات مشابهة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين بالأسابيع الماضية.

وصباح الثلاثاء انطلقت في إسرائيل فاعليات احتجاجية بعد ساعات من تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

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وأطلق منظمو الاحتجاجات على فاعلياتهم، التي تعمّ البلاد وتستمرّ حتى ساعات المساء، اسم "يوم الشلل الوطني".