سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط مظاهرات "يوم الشلل الوطني".. وزير إسرائيلي يتهم بايدن بتأجيج الاحتجاجات
اتهم وزير إسرائيلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بلعب دور في تأجيج الاحتجاجات التي تشهدها تل أبيب ومدن أخرى ضد الحكومة، جاء ذلك بعد انتقادات وجهها بايدن إلى حكومة نتنياهو واصفاً إياها بأنها الأكثر تطرُّفاً.
وسط مظاهرات "يوم الشلل الوطني".. وزير إسرائيلي يتهم بايدن بتأجيج الاحتجاجات
عميخاي شيكلي شن هجوماً على إدارة بايدن بسبب الاحتجاجات في إسرائيل / صورة: وسائل إعلام عبرية
11 يوليو 2023

شنّ وزير الشتات الإسرائيلي عميخاي شيكلي، هجوماً لاذعاً على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهماً إياه بـ"لعب دور مهمّ" بتأجيج الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقال شيكلي الثلاثاء: "إدارة بايدن لها صلة وثيقة بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وبينهما علاقة عميقة"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وإذاعة دينية محلية.

وأضاف: "من المثير للاهتمام تزامن تصريحات بايدن حول إسرائيل كلما كانت حاجة إلى قمع الاحتجاجات".

وكان بايدن وجّه الأحد، خلال مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها "الأكثر تطرفاً".

ودعا بايدن في أكثر من مناسبة إلى توافق بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل على مشاريع قوانين تقول الحكومة إنها لتحقيق "الإصلاح" القضائي، فيما تقول المعارضة إنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وقال شيكلي: "يبدو أن تصريحات بايدن قد رُتّبَت وخُطّطَت مسبقاً"، مضيفاً: "الولايات المتحدة تلعب بالتالي دوراً مهماً في تأجيج الاحتجاجات".

وشيكلي أحد أعضاء حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولم يصدر على الفور تعليق من إدارة بايدن على تصريحات شيكلي، ولكن سبق أن نفت اتهامات مشابهة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين بالأسابيع الماضية.

وصباح الثلاثاء انطلقت في إسرائيل فاعليات احتجاجية بعد ساعات من تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

لمعرفة المزيد اقرأ: -شلل بإسرائيل.. آلاف يغلقون شوارع مركزية احتجاجاً على "قانون القضاء"

وأطلق منظمو الاحتجاجات على فاعلياتهم، التي تعمّ البلاد وتستمرّ حتى ساعات المساء، اسم "يوم الشلل الوطني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us