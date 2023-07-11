يجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء في قمة في ليتوانيا، ومن أبرز ما على أجندتها الحرب الروسية-الأوكرانية.

وقال الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، إن قادة الدول الأعضاء في الناتو المجتمعين في فيلنيوس سيوجّهون رسالة "واضحة" و"إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف.

وأوضح: "سنوجّه رسالة واضحة، رسالة إيجابية حول المسار الذي سنمضي فيه. سيُنشر نص البيان للجمهور في الساعات المقبلة".

ونشرت ألمانيا أنظمة صواريخ باتريوت وفرنسا طائرات مقاتلة لحراسة الأجواء، فيما يجتمع قادة الدول الأعضاء في الناتو في ليتوانيا، على أبواب روسيا.

ويُتوقّع أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فيلنيوس لحضور القمة التي تستمر يومين، حيث سيطرح قضية حقّ كييف في الانضمام إلى التحالف العسكري عند انتهاء الهجوم العسكري الروسي.

وقال زيلينسكي في كييف عشية الاجتماع: "أوكرانيا تستحقّ أن تكون في التحالف. ليس الآن لأن الحرب جارية، لكننا في حاجة إلى إشارة واضحة".

ويُتوقّع أن يقدّم التحالف العسكري الغربي دعمه الكامل لكييف للانتصار في الحرب، لكن دوله الأعضاء منقسمة حول مسألة إلى أي مدى يجب المضي في السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى صفوفه.

وفي حين دفعت الدول المجاورة أوكرانيا من أجل تحديد جدول زمني واضح، فإن الدول ذات الوزن الثقيل في التحالف مثل الولايات المتحدة وألمانيا متردّدة في ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا اتفاق على منح كييف عضوية في التحالف فيما تحتدم الحرب مع روسيا، لأن من شأن ذلك أن يجرّ الناتو مباشرة إلى الصراع.

وقال بايدن لشبكة "CNN": "لا أعتقد أن في حلف شمال الأطلسي إجماعاً بشأن انضمام أوكرانيا إلى أسرة الأطلسي من عدمه حالياً".

والثلاثاء أعلن البيت الأبيض أن الحلف سيعرض مساراً يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا إلى صفوفه، لكن دون تحديد "جدول زمني" لذلك.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن اجتماع قمة الحلف سيحدّد "مسار إصلاح لأوكرانيا"، لكن "لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك".

وأوضح المسؤول الأمربكي أن الرئيس بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني في العاصمة الليتوانية الأربعاء.

وفيما تشنّ أوكرانيا هجوماً مضادّاً، تفاوض القوى المهيمنة في الناتو، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على التزامات طويلة الأجل بشأن إمدادات الأسلحة مع كييف.

ورغم أن ذلك أقلّ بكثير من رغبة زيلينسكي المتمثلة في أن يكون تحت مظلة الدفاع الجماعي لحلف الناتو، قد يطمئنه إلى أن بلاده يمكنها الاستمرار في القتال.

وقد يكون وضع ترتيب مشابه للترتيب الأمريكي مع إسرائيل الذي تقدّم واشنطن بموجبه أسلحة بقيمة 3,8 مليار دولار كل عام على مدى عقد، أحد الاقتراحات.

وشدّد رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا على أن بند الدفاع المشترك وحده الذي تنصّ عليه المادة الخامسة لحلف الناتو "يمكن أن يوفّر ضمانات أمنية حقيقية من شأنها ردع روسيا عن أي عدوان في المستقبل".

وفي وقت مبكر الثلاثاء أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا استهدفت كييف ومدينة أوديسا الساحلية الغربية في هجوم بطائرة مسيّرة ليلاً. وقالت وزارة الداخلية إنه عُثر على حطام مسيَّرة في منطقة كييف، وقد تَضرَّر بعض النوافذ والمباني، مضيفة أنه لا معلومات فورية عن سقوط ضحايا.