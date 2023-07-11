بلغت عائدات تركيا من صادرات السيارات 5 مليارات و451 مليوناً و993 ألف دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وحسب بيانات صادرة عن اتحاد أولوداغ لمصدّري السيارات في ولاية بورصة، فإن صادرات السيارات التركية وصلت إلى أسواق 103 دول ومناطق حرة بالعالم، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2023.

وبلغت حصة صادرات السيارات 31.4% ضمن إجمالي صادرات المركبات التركية.

وبلغت نسبة نمو عائدات صادرات السيارات خلال الفترة المذكورة 18.78%، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت.

وعلى صعيد الدول المستوردة، تصدرت فرنسا القائمة بمليار و42 مليوناً و799 ألف دولار، تلتها إسبانيا بـ620 مليوناً و274 ألف دولار، ثم المملكة المتحدة بـ553 مليوناً و197 ألف دولار.