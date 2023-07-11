سياسة
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واشنطن: بايدن يؤيد إرسال طائرات F-16 إلى تركيا
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن كان واضحاً وصريحاً بأنه يدعم نقل مقاتلات F-16 إلى تركيا، مضيفاً أن حصول تركيا على تلك الطائرات "يصب في مصلحتنا الوطنية وفي مصلحة الناتو".
واشنطن: بايدن يؤيد إرسال طائرات F-16 إلى تركيا
البيت الأبيض: واشنطن واضحة بتأييدها إرسال مقاتلات F-16 إلى تركيا / صورة: AA
11 يوليو 2023

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن "واضح" في تأييده إرسال طائرات F-16 المقاتلة إلى تركيا.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس التي تستضيف قمة حلف الناتو، إن "الرئيس بايدن كان واضحاً وصريحاً بأنه يدعم نقل مقاتلات F-16 إلى تركيا".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن حصول تركيا على تلك الطائرات "يصب في مصلحتنا الوطنية وفي مصلحة الناتو".

وأضاف: "بايدن لم يضع أي شروط أو قيود بشأن ذلك سواء في تصريحاته العلنية أو السرية خلال الأشهر الماضية، وهو يعتزم المضي بعملية نقلها والتشاور مع الكونغرس" بشأنها.

ورداً على سؤال عن توقيت نقل تلك المقاتلات، قال سوليفان: "الرئيس (بايدن) أكد طوال الوقت أنه مهتم بإرسال طائرات F-16 إلى تركيا وقد دعم ذلك من خلال إرسال الحزمة بالفعل إلى الكونغرس"، دون تفاصيل أكثر.

وتابع: "لذا، سنعمل مع الكونغرس في مسألة التوقيت المناسب لإرسالها إلى تركيا، لكن لا يمكنني التكهن بشأن اليوم المحدد لذلك، والأكيد أننا نؤيد إنجازه".

وأشار مسؤول البيت الأبيض إلى أن بايدن أصدر بياناً مساء الثلاثاء، "رحب فيه بالاتفاق بين تركيا والسويد وأمين عام الناتو (ينس ستولتنبرغ) بما في ذلك التزام الرئيس أردوغان إحالة بروتوكولات انضمام السويد (إلى البرلمان) للتصديق عليها".

ومضى قائلاً: "في حين أن هذا الاتفاق كان بالطبع نتاج محادثات مباشرة بين الأطراف الثلاثة في ذلك الاتفاق، الناتو وتركيا والسويد، كان للولايات المتحدة مشاركة مهمة مؤخراً مع الأطراف المعنية".

وزاد: "استضاف الرئيس (بايدن) رئيس الوزراء السويدي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. واتصل بالرئيس أردوغان يوم الأحد، وقال إنه يتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس أردوغان هذا المساء أيضاً لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا في علاقتنا".

وفيما يخص أوكرانيا، قال سوليفان إن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد "مسار إصلاح لأوكرانيا"، لكن "لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بايدن سيلتقي، غداً الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الليتوانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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