سياسة
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"قد تكون مميتةً".. موجة حرّ شديدة تضرب جنوب الولايات المتحدة
سيتعرض أكثر من 50 مليون أمريكي لموجة حرّ شديدة هذا الأسبوع تمتد من كاليفورنيا حتى تكساس وفلوريدا. والأسبوع الماضي توفّي رجل بوادي الموت في كاليفورنيا، بينما قالت السلطات إن ذلك على الأرجح مرتبط بدرجات الحرارة.
"قد تكون مميتةً".. موجة حرّ شديدة تضرب جنوب الولايات المتحدة
حذّرت دائرة الأرصاد بلاس فيغاس من أن الحرارة هي القاتل الأول المتعلق بالطقس داعيةً الناس لشرب المياه وإلغاء الأنشطة الخارجية / صورة: AFP
11 يوليو 2023

سيتعرّض أكثر من 50 مليون أمريكي لموجة حر شديدة هذا الأسبوع تمتد من كاليفورنيا حتى تكساس وفلوريدا، إذ تتصاعد موجة الحر عبر جنوب الولايات المتحدة.

حذّرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من وجود كتلة من الهواء الساخن فوق ولايات الصحراء الجنوبية الغربية، إذ تتعرض أجزاء من أريزونا ونيفادا ونيو مكسيكو لارتفاع درجات حرارة قد يصل إلى ما فوق 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية).

كما أصدرت الدائرة تحذيرات شديدة من الحرارة في المناطق الجنوبية والوسطى من ولاية كاليفورنيا، إذ إن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 112 درجة فهرنهايت بأجزاء من مقاطعة لوس أنجلوس بعد يوم الثلاثاء.

في لاس فيغاس، حذّرت دائرة الأرصاد من أن "الحرارة هي القاتل الأول المتعلق بالطقس" داعية الناس إلى شرب المياه و"إلغاء الأنشطة الخارجية في الفترة بين 10 صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر".

وصل منحنى متوسط درجة الحرارة عالمياً في 6 يوليو/تموز إلى 17.23 درجة مئوية، وفق موقع "كلايمت ريأنالايزر" الإلكتروني التابع لجامعة مين، الذي يتيح رؤية منحنى لمتوسط درجة الحرارة عالمياً لكل يوم من أيام السنة منذ عام 1979.

أرقام قياسية

ففي تكساس، التي تمر بما وُصف بأنه "قبة حرارية" طويلة، يحبس فيها الهواء الدافئ في الغلاف الجوي مثل فرن الحمل الحراري، حطمت مدينة إل باسو الحدودية الرقم القياسي لأكثر أيام متتابعة من درجة حرارة 37.7 مئوية مع 24 يوماً متتالياً حسب خدمات الأرصاد المحلية.

والأسبوع الماضي، توفّي رجل في وادي الموت في كاليفورنيا، بينما قالت السلطات إنه على الأرجح مرتبط بدرجات الحرارة. وكان إطاران في سيارته مثقوبين وتوقف التكييف عن العمل.

أما في شمال شرق الولايات المتحدة، فقضى شخص واحد على الأقل جراء أمطار غزيرة وفيضانات متواصلة الاثنين.

صدرت تحذيرات من فيضانات في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، ونبّهت مصلحة الأرصاد الجوية إلى أن هذه الفيضانات قد تكون "مميتة".

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان: "شهد العالم للتو الأسبوع الأشد حرّاً على الإطلاق، وفق بيانات أولية"، بعدما تسبب تغيّر المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة إل نينيو في أن يكون شهر يونيو/حزيران الماضي الأشد حراً على الإطلاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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