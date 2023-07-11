أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/أيار الماضي عند 4% على أساس سنوي.

ويعد ذلك أعلى معدل للبطالة في بريطانيا منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، بينما بلغت النسبة 3.8% بالشهر السابق (أبريل/نيسان).

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (حكومي) في بيان، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام.

وواصل عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي بين أبريل ويونيو/حزيران.

وارتفع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بما يعادل 25.7 ألف طلب خلال يونيو، مقابل تراجعها بـ13.6 ألف طلب خلال مايو الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا باستثناء المكافآت، بنسبة 6.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو على أساس سنوي.

وتأثر الاقتصاد البريطاني من إضرابات نقابات الخدمة المدنية وانخفاض استهلاك الطاقة، لكن عوضهما النمو في مجالات أخرى مثل البناء.