تسيطر على لبنان حالة جمود سياسي إثر عدم التوصّل إلى اتفاق على رئيس جديد للبلاد بعد أكثر من ثمانية أشهر على فراغ المنصب وسط تمسّك الفرقاء السياسيين بمواقفهم.

القوى السياسية في لبنان تترقب الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد الزيارة الأولى التي كانت استطلاعية لسماع آراء المسؤولين.

عدّة متابعين للوضع السياسي في لبنان أجمعوا على أن الزيارات المتكررة للموفد الفرنسي "لم تحمل جديداً ولم تحقق خرقاً بجدار الأزمة بسبب تمسك القوى السياسية بمواقفها".

وقد كشف رئيس حزب الكتائب اللبنانية (مسيحي) سامي الجميّل عن أنه أبلغ الموفد الرئاسي الفرنسي بأن حزبه لن يقدم اسم أي مرشح جديد لرئاسة الجمهورية، وأن "على حزب الله سحب مرشحه والتوقف عن منطق الفرض الذي يتبعه".

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي التقى لودريان قيادات رسمية وحزبية لبنانية، وأجرى محادثات تتعلق بكيفية الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأقرب وقت ممكن.

ومطلع يونيو، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلد العربي، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وانحصرت المنافسة الرئاسية بين جهاد أزعور، مرشح المعارضة والقوى المسيحية الرئيسية والحزب التقدمي الاشتراكي وآخرين، وسليمان فرنجية، مرشح الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" وحلفائهما.

وفي آخر جلسة للبرلمان، حصل أزعور على 59 صوتاً، مقابل 51 نالها فرنجية، وتوزعت بقية الأصوات على مرشحين آخرين.