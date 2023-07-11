اعتبرت الرئاسة الروسية (الكرملين) الثلاثاء خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى "قراراً خاطئاً له عواقب" على أوكرانيا، متوعدة بـ"اتخاذ إجراءات للرد".

وقال متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد".

وأضاف أن "القرار الفرنسي لن يؤثر في مسار العملية العسكرية" الروسية ضد أوكرانيا، حسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية".

"إجراءات مضادة"

وأوضح: "بالطبع، لا تزال توجد حاجة إلى توضيح وتحديد عن أي مدى يدور الحديث، ومن وجهة نظرنا هذا قرار خاطئ له عواقب على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ تدابير للرد".

وقال بيسكوف: "أكرر موقفنا المبدئي في ما يتصل بقرارات مماثلة (بتسليم أسلحة): لا يمكن أن تؤثر في مجرى الأحداث.. إنها تزيد فقط من خطورة مصير نظام كييف".

يأتي ذلك، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد الناتو في العاصمة الليتوانية فيلينوس: "قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح (تنفيذ) ضربات في العمق".

"تردّد حلف شمال الأطلسي"

إلى ذلك، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ”تردّد” و”ضعف” حلف شمال الأطلسي على صعيد انضمام كييف إليه، معتبراً أن هذا الأمر يشجع “الإرهاب الروسي”، وذلك في تصريحات الثلاثاء مع بدء الناتو قمته في فيلنيوس.

وكتب زيلينسكي على تويتر: “يبدو أن لا نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضواً فيه”.

وشدّد على أن “التردُّد ضعف”، معتبراً أن “عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف أمر غير مسبوق وعبثي”.

وحذّر من أن ذلك “يعني وجود نافذة لا تزال مفتوحة للمساومة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في مفاوضات مع روسيا”، ما سيشجع موسكو على “مواصلة إرهابها” بحق كييف.

وطالب زيلينسكي الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلنيوس الأربعاء، قادة دول الحلف الـ31 بإشارة واضحة والتزامات حيال انضمام بلاده إلى الناتو مستقبلاً.

قمة الناتو

ويجتمع زعماء دول حلف شمال الأطلسي الثلاثاء بقمة حاسمة في ليتوانيا، تستمر يومين، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، على رأسها أوكرانيا.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبيل القمة: "القرارات التي سنتخذها في فيلنيوس ستقرّب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي (..) وسيكون تعزيز ردع الناتو ودفاعه على رأس جدول أعمال قمتنا".

ورغم أن عديداً من دول الحلف يؤيد انضمام أوكرانيا إلى صفوفه، فإن الأعضاء يقرّون باستحالة المضي في ذلك ما لم تضع الحرب مع روسيا أوزارها، إذ إن ضمّ كييف إلى الحلف الآن يعني فتح المجال أمام نزاع شامل.

وتنصّ قوانين الحلف على أن الاعتداء على أي من أعضائه هو اعتداء على جميعهم ويستدعي بالتالي تدخلاً عسكرياً.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الثلاثاء إن قادة الدول الأعضاء سيوجّهون رسالة “واضحة” وإيجابية” إلى أوكرانيا حول انضمامها.

في المقابل، أكد الكرملين أنه “يتابع من كثب” قمة الحلف، مندداً بـ”طابع قوي مناهض لروسيا” لهذا الاجتماع.

وسبق للرئاسة الروسية أن حذّرت من تبعات “سلبية للغاية” على الأمن الأوروبي في حال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. وكان هذا الاحتمال من جملة الأسباب التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين لتسويغ هجومه العسكري.