سياسة
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أردوغان: عقدنا لقاءات إيجابية على هامش قمة الناتو
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس كانت "إيجابية"، إذ اجتمع مع عدد من زعماء الدول الأعضاء في الحلف.
أردوغان: عقدنا لقاءات إيجابية على هامش قمة الناتو
اجتماع ثلاثي بين أردوغان وستولتنبرغ وكريسترسون / صورة: AA
11 يوليو 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس كانت "إيجابية".

وعلى حسابه في تويتر أشار الرئيس التركي إلى أنّ لقاءه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كان "مثمراً"، قائلاً: "أتمنى أن يحمل الخير لبلادنا".

أما لقاؤه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فعلق عليه قائلاً: "نحن في تعاون وثيق مع حلفائنا، وسنواصل الإسهام من أجل الحلف (ناتو)".

وعن لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال أردوغان: "أتمنى أن يحمل الخير لبلادنا".

أما عن لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فقال الرئيس التركي: "عقدنا قمة ذات أهمية تاريخية، ونسعى لاستغلالها بأفضل شكل من خلال اللقاءات المكثفة".

والثلاثاء اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في قمة التكتل بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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