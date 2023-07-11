سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يترحّم على الشهداء.. البوسنة والهرسك تحيي ذكرى مجزرة سربرنيتسا
أحيت البوسنة والهرسك الذكرى السنوية الـ28 لمجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف مدني مسلم على يد القوات الصربية شرق البلاد. وترحّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على أرواح ضحايا مجزرة سربرنيتسا.
أردوغان يترحّم على الشهداء.. البوسنة والهرسك تحيي ذكرى مجزرة سربرنيتسا
من المقرر أن تتضمن الفاعلية أيضاً دفن رفات 30 من ضحايا المجزرة بعد إقامة صلاة الجنازة على أرواحهم / صورة: AA
11 يوليو 2023

أحيت البوسنة والهرسك الذكرى السنوية الـ28 لمجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف مدني مسلم على يد القوات الصربية شرق البلاد.

وشارك في الفاعليات التي جرت بمصنع قديم كان سابقاً قاعدة لقوات الأمم المتحدة في أثناء الحرب، عضوا المجلس الرئاسي البوسني دينيس بيسيروفيتش، والكرواتي زيلكو كومشيتش.

كما شارك من تركيا كل من وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية إفكان ألا ورئيس مجموعة الصداقة التركية البوسنية في البرلمان رفيق أوزين والسفير لدى سراييفو صادق بابور غيرغين، فضلاً عن رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش.

وفي كلمة خلال الفاعلية أكد العضو البوسني بمجلس الرئاسة بيسيروفيتش أهمية إطلاع العالم على الحقائق التي وقعت في سربرنيتسا قبل 28 عاماً.

وأشار إلى أن المحاكم الدولية والوطنية تعتبر ما جرى في سربرنيتسا "مجرزة"، لافتاً إلى اعتراف الأمم المتحدة بأخطائها خلال الحرب.

ومن المقرر أن تتضمن الفاعلية أيضاً دفن رفات 30 من ضحايا المجزرة بعد إقامة صلاة الجنازة على أرواحهم.

الرئيس التركي ورئيس البرلمان يترحّمان على ضحايا سربرنيتسا

ترحّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على أرواح ضحايا مجزرة سربرنيتسا في ذكراها الثامنة والعشرين.

وقال أردوغان: "في الذكرى الثامنة والعشرين للإبادة الجماعية في سربرنيتسا التي تعتبر وصمة سوداء في تاريخ البشرية، أتقدم بأحر التعازي لأسر شهدائنا وجميع إخوتنا البوسنيين".

وأضاف عبر تويتر: "كي لا نشهد فظائع مماثلة مرة أخرى، لن ننسى سربرنيتسا أبداً".

بينما ترحّم رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، على أرواح ضحايا مجزرة سربرنيتسا، قائلاً في تغريدة عبر تويتر: "أتمنى مرة أخرى الرحمة من الله لشهداء سربرنيتسا، وأتقدم بأحر التعازي لشعب البوسنة والهرسك، لن ننسى سربرنيتسا ولن ندعها تنسى".

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني راوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عاماً، بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين للقوات الصربية.

وسنوياً في 11 يوليو، تقيم البوسنة والهرسك مراسم دفن رفات ضحايا مذبحة سربرنيتسا في مقبرة بوتوتشاري، ممن عثر على رفاته في أعمال البحث عن ضحايا المقابر الجماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us