أحيت البوسنة والهرسك الذكرى السنوية الـ28 لمجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف مدني مسلم على يد القوات الصربية شرق البلاد.

وشارك في الفاعليات التي جرت بمصنع قديم كان سابقاً قاعدة لقوات الأمم المتحدة في أثناء الحرب، عضوا المجلس الرئاسي البوسني دينيس بيسيروفيتش، والكرواتي زيلكو كومشيتش.

كما شارك من تركيا كل من وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية إفكان ألا ورئيس مجموعة الصداقة التركية البوسنية في البرلمان رفيق أوزين والسفير لدى سراييفو صادق بابور غيرغين، فضلاً عن رئيس وزراء الجبل الأسود دريتان أبازوفيتش.

وفي كلمة خلال الفاعلية أكد العضو البوسني بمجلس الرئاسة بيسيروفيتش أهمية إطلاع العالم على الحقائق التي وقعت في سربرنيتسا قبل 28 عاماً.

وأشار إلى أن المحاكم الدولية والوطنية تعتبر ما جرى في سربرنيتسا "مجرزة"، لافتاً إلى اعتراف الأمم المتحدة بأخطائها خلال الحرب.

ومن المقرر أن تتضمن الفاعلية أيضاً دفن رفات 30 من ضحايا المجزرة بعد إقامة صلاة الجنازة على أرواحهم.

الرئيس التركي ورئيس البرلمان يترحّمان على ضحايا سربرنيتسا

ترحّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على أرواح ضحايا مجزرة سربرنيتسا في ذكراها الثامنة والعشرين.

وقال أردوغان: "في الذكرى الثامنة والعشرين للإبادة الجماعية في سربرنيتسا التي تعتبر وصمة سوداء في تاريخ البشرية، أتقدم بأحر التعازي لأسر شهدائنا وجميع إخوتنا البوسنيين".

وأضاف عبر تويتر: "كي لا نشهد فظائع مماثلة مرة أخرى، لن ننسى سربرنيتسا أبداً".

بينما ترحّم رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، على أرواح ضحايا مجزرة سربرنيتسا، قائلاً في تغريدة عبر تويتر: "أتمنى مرة أخرى الرحمة من الله لشهداء سربرنيتسا، وأتقدم بأحر التعازي لشعب البوسنة والهرسك، لن ننسى سربرنيتسا ولن ندعها تنسى".

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني راوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عاماً، بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين للقوات الصربية.

وسنوياً في 11 يوليو، تقيم البوسنة والهرسك مراسم دفن رفات ضحايا مذبحة سربرنيتسا في مقبرة بوتوتشاري، ممن عثر على رفاته في أعمال البحث عن ضحايا المقابر الجماعية.