اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه نظيره الأمريكي جو بايدن في ليتوانيا بمنزلة "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في اللقاء بين الرئيسين أمام الصحفيين، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11-12 يوليو/تموز الجاري.

وقال الرئيس التركي :" لقاءاتنا السابقة كانت بمنزلة إحماء، أما الآن فنحن نبدأ مرحلة جديدة".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان للتشاور على مستوى الرؤساء في نطاق الآلية الاستراتيجية (مع الولايات المتحدة)، وأرى اجتماعنا خطوة أولى نحو ذلك".

على حين قال بايدن لأردوغان "أتطلع بفارغ الصبر إلى لقائكم خلال السنوات الخمس المقبلة".

وشكر بايدن أردوغان على "دبلوماسيته وقيادته فيما يتعلق بمسألة انضمام السويد إلى الناتو".

وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف تشاغ أتاي كيليج.

والثلاثاء اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في قمة التكتل بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس.