أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الاثنين، أنه سيعتزل العمل السياسي، رافضاً الترشح لولاية جديدة للمنصب الذي خدم فيه لمدة 13 عاماً، كما لمنصب رئاسة "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الذي يقود منذ 2006. فيما يأتي هذا القرار بعد انهيار الحكومة، يوم الجمعة، إثر خلافات بين مكوناتها حول قوانين جديدة للجوء.

ومن المرتقب أن تشهد هولندا انتخابات عامة مبكرة خريف هذه السنة، ترجح استطلاعات الرأي الحالية أنها ستمثل بوابة لصعود اليمين واليمين المتطرف المعادي للإسلام والمهاجرين، جراء السخط الشعبي الكبير على أداء مكونات حكومة روته خلال الولاية الأخيرة.

لماذا انهارت الحكومة الهولندية؟

منذ أسابيع تخوض الحكومة الهولندية نقاشات حادة حول إصدار قانون لتنظيم عملية اللجوء في البلاد، إذ تقوم بهذا مدفوعةً بالضغوط الكبيرة من المعارضة اليمينية المتطرفة، ومن سلسلة الفضائح التي تفجرت حول الموضوع العام الماضي، على رأسها فضيحة اكتظاظ مراكز استقبال اللاجئين، ما اضطر مئات منهم إلى النوم في الشارع وأدى إلى وفاة رضيع في الشهر الثالث من عمره.

في يوم الجمعة، وصلت الخلافات بين المكونات الأربعة إلى نقطة اختل فيها تماسك الحكومة. وخرج إثرها رئيس الوزراء مارك روته، للإعلام قائلاً: "هذا المساء توصلنا للأسف إلى نتيجة مفادها أن الخلافات (بيننا) لا يمكن التغلب عليها. لهذا السبب، سأقدم إلى الملك استقالتي المكتوبة باسم الحكومة بأكملها".

هذا وحسب تقارير صحفية، كانت أبرز النقاط الخلافية التي أدت إلى انهيار الحكومة، تشديد القيود على إجراءات لمّ شمل أسر اللاجئين. وكان روته وحزبه قد دافعوا بشراسة عن مقترح تقييد عدد إجراءات لمّ الشمل في 200 طلب شهرياً، لتقليل عدد أفراد الأسرة المسموح لهم بالانضمام إلى طالبي اللجوء داخل البلاد، وسعياً منه إلى جعل العائلات تنتظر عامين قبل أن يتمكنوا من لمّ شملهم.

كما تضمنت مقترحات حزب روته أيضاً إنشاء فئتين من اللجوء: أولئك الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو ميولهم الجنسية، والذين سوف يتمتعون بكامل حقوق اللاجئين بما في ذلك الحق في لمّ شمل الأسرة. في حين أن أولئك المصنفين على أنهم "لاجئو حرب"، سيعدّ لجوؤهم مؤقتاً وسوف يتمتعون بحقوق أقل، من أجل دفعهم للعودة إلى وطنهم بمجرد انتهاء الحرب.

وهو ما رفضه حزب "D66" اليساري المعتدل، وحزب الوسط البروتستانتي القوي "الاتحاد المسيحي"، المشاركان في الحكومة، باعتبار هذه المقترحات مفرطة في الصرامة ومنحازة إلى اليمين المتطرف.

في حين انتقد حزب "النداء الديمقراطي المسيحي" المشارك في الحكومة، على الرغم من دعمه مقترحات روته، الطريقة التي خاض بها رئيس الوزراء المفاوضات حول القانون. ووصف بيتر هيرما، زعيم الديمقراطيين المسيحيين، نهج روته في المحادثات بأنه "اتخذ موقفاً متصلباً بشكل غير مسؤول ومتهور بعض الشيء".

نهاية 13 عاماً من حكم روته

وعقب انهيار الحكومة سادت التكهنات بشأن هل سيعود روته مجدداً لحكم البلاد، مكرِّراً سيناريو عام 2021، حينما خسر الأغلبية الحكومية ليعود مجدداً إلى رئاسة الوزراء عبر انتخابات عامة استثنائية. غير أن هذا الأخير سرعان ما حسم هذه التكهنات، بإعلانه اعتزال العمل السياسي.

وأعلن مارك روته، يوم الاثنين، أنه سيتنحى عن زعامة "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، بعد قضائه 17 عاماً في المنصب. وبذلك لن يترشح مجدداً لرئاسة الحكومة، بعد 13 عاماً قضاها كذلك في قيادة البلاد، استحق فيها لقب رئيس الوزراء الأكثر حكماً في تاريخ هولندا.

وقال روته، بعد إعلانه الاعتزال، إنه يقوم بهذه الخطوة "بمشاعر مختلطة، مع وبانفعالات عاطفية". مضيفاً: "أنا أحب الفريق كثيراً. لكن يبدو لي أن التنحي أكثر صواباً (من البقاء) ".

وحسبما نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي، ففي السنوات الأخيرة كان يُنظر إلى روته بشكل متزايد على أنه جزء من المشكلة وليس حلاً للصعوبات السياسية للحكومة. وأن افتقاره إلى الانفتاح، فضلاً عن مشاركته في الكثير من الخلافات السياسية، هو ما أدى إلى انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفي السياق نفسه، كشفت استطلاعات رأي أجراها برنامج "EenVandaag" التليفزيوني الهولندي، عن أن ثلاثة أرباع من الهولنديين يرفضون عودة مارك روته لرئاسة الحكومة، و83% منهم يعتقدون أن أداء الائتلاف الحاكم بقيادته كان سيئاً جداً.

هل يقود "الفلاحون" هولندا؟

أعلنت اللجنة الانتخابية الهولندية أن الانتخابات المقبلة يمكن أن تجري على أقرب تقدير في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتباطاً بفترة العطلة الصيفية وضرورة إفساح المجال أمام الأحزاب للقيام بحملة انتخابية. فيما يبقى المشهد ضبابياً حول هوية التحالف الحاكم الذي ستسفر عنه هذه الانتخابات.

وتتجه أنظار متابعي الشأن السياسي الهولندي إلى الصاعد الجديد، حزب "حركة الفلاحين المواطنين" اليميني المحافظ، الذي أخذت شعبيته في السنوات الأخيرة منحاً تصاعدياً، بعد نشأته عام 2019 كحزب يجمع الفلاحين المحتجين على قرارات الحكومة بشأن تقييد تربية المواشي للحد من انبعاث النيتروجين.

وترجح استطلاعات رأي حديثة أن تكون الحركة أكبر المستفيدين من انهيار الأغلبية اليمينية الوسطية الحاكمة، حيث ارتفعت شعبيتها إلى 17% خلال الأيام الأخيرة، بعد أن ناهزت 1% فقط خلال الانتخابات العامة الماضية في 2021.

وفي مارس/آذار الماضي، نجحت "حركة الفلاحين المواطنين" بشكل مفاجئ في حصد أغلبية في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان الهولندي).

وتعد "حركة الفلاحين المواطنين"، إذا ما نجحت في الفوز بالانتخابات، الأقرب إلى التحالف مع حزب "من أجل الحرية" اليميني المتطرف، بقيادة خيرت فيلدرز، أحد أكثر السياسيين الهولنديين عداءً للمهاجرين والمسلمين. وحسب الاستطلاعات نفسها، حصل حزب فيلدرز على 9.2% من نيات التصويت.

مؤشر آخر يرجح احتمال فوز "الفلاحين المواطنين" وتحالفهم مع فيلدرز، هو وعد زعيمة الحركة كارولين فان دير بلاس، بتشديد قيود عملية اللجوء في هولندا ووضع تسقيف لعدد طالبي اللجوء، وهو ما يتقاطع مع خطاب حزب "من أجل الحرية" في هذا الموضوع.

في السياق نفسه، يوجد توجه شعبي متصاعد في هولندا نحو تقييد اللجوء. وهو ما يؤكده سايمون أوتجيس، الأستاذ المساعد في السياسة الهولندية بجامعة ليدن، بالقول إن "ثلثي الهولنديين يعتقدون أن قواعد الهجرة واللجوء يجب أن تكون أكثر صرامة".