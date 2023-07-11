سياسة
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في ذكراها الـ28.. أحزاب تركية تدين الإبادة الجماعية في سربرنيتسا
أدانت 6 أحزاب في البرلمان التركي، الثلاثاء، الإبادة الجماعية في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك في ذكراها الثامنة والعشرين. وأعربت الأحزاب الـ6 في بيان عن مواصلة دعم وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها واستقلالها بقوة.
في ذكراها الـ28.. أحزاب تركية تدين الإبادة الجماعية في سربرنيتسا
أدانت الكتل البرلمانية للأحزاب، العدالة والتنمية والحركة القومية والشعب الجمهوري وإيي والسعادة واليسار الأخضر الإبادة الجماعية في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك في ذكراها الثامنة والعشرين / صورة: AA
11 يوليو 2023

أدانت 6 أحزاب في البرلمان التركي، الثلاثاء، الإبادة الجماعية في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك في ذكراها الثامنة والعشرين.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته، الثلاثاء، كل من الكتل البرلمانية للأحزاب، العدالة والتنمية والحركة القومية والشعب الجمهوري وإيي والسعادة واليسار الأخضر بمناسبة الذكرى الـ28 لمجزرة سربرنيتسا.

وأعربت الأحزاب عن مشاطرتها آلام الضحايا الذين تعرضوا للإبادة الجماعية التي لم يُشهد لها مثيل في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقدّم البيان خالص التعازي للشعب البوسني ولذوي ضحايا الإبادة الجماعية التي تعدّ وصمة سوداء في تاريخ البشرية.

وجاء في البيان: "نُدين مرة أخرى الإبادة الجماعية في ذكراها السنوية، ونود التأكيد أننا لن ننساها إطلاقاً ولن ندعها تُنسى، وأننا لن نسمح بوقوع أحداث مماثلة مرة أخرى، حتى لا تتكرر هذه المعاناة".

وأعرب البيان عن مواصلة دعم وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها واستقلالها بقوة.

ودخلت القوات الصربية سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 و70 عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الصربية ارتكبت عديداً من المجازر بحق مسلمين، خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة التي بدأت عام 1992 وانتهت في 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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