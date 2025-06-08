وبثّت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مشاهد مباشرة من منشأة الجمرات، أظهرت توافد الحجاج ورميهم الجمرات في أجواء تنظيمية وأمنية محكمة، دون تدافع أو ازدحام، وسط انسيابية في حركة الحشود وتفويج منظم داخل المنشأة.

وأفادت القناة بأن الحجاج يؤدون مناسكهم في أجواء يسودها الهدوء والإيمان، وسط خدمات متكاملة لضمان سلامتهم.

من جانبه، أكد قائد قوات أمن الحج اللواء عبد الله بن محمد القريش، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن القوات في حالة تأهب كامل لتنفيذ خطة نفرة الحجاج المتعجّلين من منى، مع تعزيز الاستعدادات لإدارة وتنظيم الحشود في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات خلال ثاني أيام التشريق.

ويرمي الحجاج الجمرات في مشعر منى بإلقاء 21 حصاة، تبدأ بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، وذلك بسبع حصيات لكل منها، مع التكبير عند كل رمية، حسب ما تقضي مناسك الحج.

وتُعرف أيام التشريق بالأيام الثلاثة التي تلي أول أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر منى، وتُعرف أيضاً بـ"الأيام المعدودات".

وكان الحجاج قد بدؤوا الجمعة، رمي جمرة العقبة الكبرى، وهو من أبرز مناسك الحج، وذلك عقب الوقوف على صعيد عرفات يوم الخميس، وأداء طواف الإفاضة.

ويعد رمي الجمرات من شعائر الحج الرمزية، وهو تذكير بعداوة الشيطان، الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في تلك المواضع، فيرمي الحجاج الجمرات تعبيراً عن رفض وساوس الشيطان.

ويمتد موسم الحج على مدار ستة أيام، بدأ يوم الأربعاء 4 يونيو/حزيران بيوم التروية في منى، ثم الوقوف بعرفة يوم الخميس، يليه المبيت في مزدلفة، فالمبيت بمنى وأداء بقية المناسك.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد أعلنت الخميس، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ مليوناً و673 ألفاً و230 حاجاً، من داخل المملكة وخارجها.