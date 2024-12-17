تركيا
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ترمب يصِف أردوغان وتركيا بالذكيَّينِ للغاية
ترمب يصِفُ أردوغان وتركيا بالذكيَّينِ للغايةِ.. والليرةُ السوريةُ تتعافى من أدنى مستوياتِها على الإطلاقِ
ترمب يصِفُ أردوغان وتركيا بالذكيَّينِ للغايةِ
17 ديسمبر 2024

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب عن إعجابه البالغ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن تركيا تتمتع بذكاء كبير، حيث يتفق معه في العديد من المواقف. في سياق آخر، وصف ترمب بشار الأسد، الرئيس السوري المخلوع، بأنه "جزار سوريا"، مما يعكس وجهة نظره القوية حيال الوضع في البلاد.

وفي خبر آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً قد قام بزيارة إلى قطر بهدف بحث آلية المفاوضات مع حركة حماس. ويأتي ذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لصفقة محتملة لتبادل الأسرى، وذلك في إطار الأوضاع المتغيرة مع تسليم ترمب السلطة.

من جهة أخرى، أكد مسؤول أممي أن المجتمع الدولي لا يدرك بعد خطورة الأزمة الحالية في السودان، الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام. وأشار المسؤول إلى أن تفاقم أزمة اللاجئين السودانيين الراغبين في الهجرة إلى الدول المجاورة من شأنه أن يؤثر سلباً على نطاق الحرب ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة. هذه الأحداث تبرز التحديات العديدة التي تواجهها المنطقة، وتسلط الضوء على الحاجة إلى استجابة دولية فعالة للتعامل مع هذه الأزمات المتفاقمة.

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