وتتجه أنظار 1.4 مليار شخص من المسيحيين الكاثوليك في العالم إلى عملية اختيار بابا جديد، إذ اجتمع 220 كاردينالاً من الكنيسة الكاثوليكية، صباح اليوم للمشاركة في القداس التقليدي الذي يسبق المجمع المغلق (كونكلاف) في كنيسة القديس بطرس.

وستنقطع شبكات الهاتف المحمول في عموم الفاتيكان بدءاً من الساعة 15:00، قبل أن يجتمع الكرادلة الـ133 المخولون باختيار البابا، في الجلسة الأولى في كنيسة سيستينا في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.​​​​​​​

وهذا الحدث الاستثنائي لا يثير الفضول بشأن اسم البابا القادم فقط، بل يجذب الانتباه أيضاً إلى طبيعة هذه العملية الانتخابية وتعقيداتها، وكم من الوقت قد تستغرق قبل أن يتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة "سيستينا" في إشارة إلى التوافق حول اسم البابا الجديد.



