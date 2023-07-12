سياسة
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أمريكا وبريطانيا ودول أوروبية ترفض إدانة الاعتداءات على القرآن
رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوربية إدانة الاعتداءات على القرآن، خلال جلسة خاصة أقيمت بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي.
أمريكا وبريطانيا ودول أوروبية ترفض إدانة الاعتداءات على القرآن
المتطرف راسموس بالودان خلال إحراق القرآن في السويد. / صورة: AA
12 يوليو 2023

أعلن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا رفض إدانة إحراق نسخ من القرآن الكريم، خلال اجتماع بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة طارئة أقيمت بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي، في إطار فعاليات الدورة الثالثة والخمسين العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وناقش المجلس المكون من 47 عضواً مشروع القرار الذي طرحته منظمة التعاون الإسلامي بشأن حملات الإساءة والاعتداء التي استهدفت القرآن الكريم مؤخراً في أوروبا.

ودعا مشروع القرار إلى إدانة الاعتداءات التي طالت القرآن ووُصفت بالكراهية الدينية. وأحالت بلجيكا، باسم الاتحاد الأوروبي، المشروع إلى التصويت في المجلس.

وخلال الجلسة قال ممثلو بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا إنهم سيصوّتون ضد مشروع القرار الخاص بإدانة إحراق المصحف.

وقرر المجلس الاجتماع مرة أخرى والتصويت على مشروع قانون الإدانة المطروح من قِبل منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد تمديد خطابات بعض الدول،

من جانبه، أدان ياسين أكرم سيريم نائب وزير الخارجية التركي، في أثناء حضوره الجلسة الطارئة عبر رسالة بالفيديو، الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في الفترة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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