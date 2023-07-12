وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، الثلاثاء، الأراضي الفلسطينية بـ"السجن المفتوح"، قائلة إن إسرائيل حولتها كذلك من خلال عمليات اعتقال واسعة النطاق للفلسطينيين، وهو ما سارعت تل أبيب لنفيه.

وقالت في إفادة للصحفيين في جنيف إن إسرائيل تنفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق ومنهجية وتعسفية للفلسطينيين منذ حرب عام 1967.

وأضافت: "لا توجد طريقة أخرى لتعريف النظام الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، وهو بمثابة فصل عنصري، سوى أنه سجن مفتوح".

وتابعت: "من خلال اعتبار جميع الفلسطينيين تهديداً أمنياً محتملاً، تعمل إسرائيل على طمس الخط الفاصل بين أمنها وأمن خطة الضم الخاصة بها... يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون دليل، ويجري القبض عليهم دون أوامر توقيف، ويجري احتجازهم دون تهمة أو محاكمة في كثير من الأحيان، وتجري معاملتهم بوحشية في أثناء احتجاز إسرائيل لهم".

ورفضت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ما توصلت إليه ألبانيزي. وقالت البعثة في بيان لرويترز: "إسرائيل لا تتوقع أي معاملة عادلة أو موضوعية أو مهنية من هذه المقررة الخاصة التي اختيرت بسبب آرائها المنحازة ضد إسرائيل. جاء تفويضها لغرض وحيد هو التمييز ضد إسرائيل والإسرائيليين".

وفي تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين، قالت ألبانيزي إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ عام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.

وقال التقرير إن هذه النتائج استندت إلى تحقيق استمر ستة أشهُر إلى جانب "مشاورات وشهادات ومساهمات من أطراف معنيين ومراجعة شاملة للمصادر الأولية والعامة".

وأوضحت ألبانيزي ما وصفته بممارسات الاحتجاز غير القانونية، قائلة إنها يمكن أن ترقى إلى جرائم دولية. وكانت ألبانيزي قد قالت إنها لم تتمكن من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل تقديم التقرير بسبب "رفض إسرائيل المستمر تسهيل عملية دخولها".

وتأسست إسرائيل في عام 1948 مما أدى إلى تشتت مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة. واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن، كما استولت على غزة من مصر. وضمت القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دولياً، ثم بدأت في إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي تصريحات ألبانيزي بعد أسبوع من استهداف القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة في واحدة من أكبر الهجمات في الضفة الغربية المحتلة منذ 20 عاماً.