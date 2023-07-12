أشاد البيان الصادر عن قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالاتفاق الثلاثي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ ورئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون.

وأكد بيان القمة التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس سياسة "الباب المفتوح" التي يتبناها الناتو.

وشدّد على أن الدول جميعاً لها الحق في اختيار الإجراءات الأمنية الخاصة بها.

وتابع: "ننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالسويد بصفة عضو كامل في الحلف".

وأردف: "نرحب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين أمين عام الناتو والرئيس التركي ورئيس وزراء السويد في هذا الإطار".

والاثنين، استضافت فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم أردوغان وكريستيرسون وستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع، أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، عبَّر بيان القمة عن رفض القادة للإرهاب دون شرط، وإدانته بأشد العبارات الممكنة.

وأوضح أن "مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ضرورة من أجل الدفاع المشترك".