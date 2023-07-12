سياسة
2 دقيقة قراءة
قمة الناتو ترحب باتفاق الرئيس التركي وأمين عام الحلف ورئيس وزراء السويد
رحبت قمة الناتو بالاتفاق الثلاثي بين الرئيس التركي أردوغان وأمين عام الحلف ستولتنبرغ ورئيس وزراء السويد كريستيرسون، وعبَّر بيان القمة عن رفض القادة للإرهاب دون شرط.
قمة الناتو ترحب باتفاق الرئيس التركي وأمين عام الحلف ورئيس وزراء السويد
قمة الناتو ترحب باتفاق الرئيس التركي وأمين عام الحلف ورئيس وزراء السويد / صورة: AA
12 يوليو 2023

أشاد البيان الصادر عن قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالاتفاق الثلاثي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ ورئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون.

وأكد بيان القمة التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس سياسة "الباب المفتوح" التي يتبناها الناتو.

وشدّد على أن الدول جميعاً لها الحق في اختيار الإجراءات الأمنية الخاصة بها.

وتابع: "ننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالسويد بصفة عضو كامل في الحلف".

وأردف: "نرحب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين أمين عام الناتو والرئيس التركي ورئيس وزراء السويد في هذا الإطار".

والاثنين، استضافت فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم أردوغان وكريستيرسون وستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع، أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، عبَّر بيان القمة عن رفض القادة للإرهاب دون شرط، وإدانته بأشد العبارات الممكنة.

وأوضح أن "مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ضرورة من أجل الدفاع المشترك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us