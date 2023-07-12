قررت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بالكويت، مباشرة طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة باللغة السويدية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

جاء ذلك بناءً على توجيهات الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزارء.

وتلقت الهيئة التكليف بمتابعة وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري لتنفيذ التوجيهات والتنسيق مع وزارة الخارجية تمهيداً لتوزيعها في السويد، حسبما أفاد رئيس الهيئة فهد الديحاني في تصريح صحفي الاثنين.

وقال الديحاني إن هذه المبادرة تهدف إلى تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر في جوّ يسوده المحبة والتسامح والسلام.

وفي وقت سابق قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية وتوزيعها في السويد بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي الحنيف.

ومزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاماً) نسخة من المصحف وأضرم فيها النار عند مسجد استوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالَمين العربي والإسلامي.

وألقى سلوان موميكا القرآن على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة للإسلام.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/كانون الثاني الماضي أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في استوكهولم، وسط حماية من الشرطة.