سياسة
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وزيرة فنلندية تعتذر عن تصريحات معادية للمهاجرين والإسلام
اعتذرت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا عن تعليقات تحريضية نُسبت إليها منذ 15 عاماً، تعادي المهاجرين والإسلام وتحمل إساءات عنصرية وتهديدات باستخدام العنف.
وزيرة فنلندية تعتذر عن تصريحات معادية للمهاجرين والإسلام
وزيرة المالية الفنلندية تعتذر عن تصريحات معادية للمهاجرين والإسلام. / صورة: Reuters
12 يوليو 2023

أعلنت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا الثلاثاء اعتذارها عن تعليقات عنصرية قديمة نُسبت إليها على الإنترنت بعد شجبها من قِبل زملائها في الحكومة.

واتُّهمت بورا، زعيمة حزب فينز اليميني المتطرف الشريك في الائتلاف الحكومي، بكتابة تعليقات تحريضية عام 2008 معادية للمهاجرين والإسلام وتحمل إساءات عنصرية وتهديدات باستخدام العنف.

وجاء في تغريدة أطلقتها: "أعتذر عن التعليقات الغبية التي كتبتها قبل 15 عاماً والأذى والاضطراب المفهومَين اللذين تسببتُ فيهما. أنا لست شخصاً مثالياً".

وأثير هذا الجدل بعد أسبوعين فقط من استقالة وزير آخر من حزب فينز بسبب تصريحات مؤيدة للنازية.

ولم تؤكد بورا أو تنفِ المزاعم ضدها على الفور، لكنها ذكرت في مدونة الاثنين: "لم تراودني قَط فكرة أن أبدأ بالتنديد أو الاعتذار عما فعلته وقلته منذ سنوات وعقود".

وكتبت في وقت لاحق على تويتر: "كنت أشعر بإحباط ويأس شديدَين حيال بعض جوانب الهجرة في فنلندا"، مضيفة: "عندها يمكنك أن تقول أو تكتب بغضب وبغباء".

ونُشرت التعليقات العنصرية القديمة المنسوبة إلى الوزيرة تحت اسم "رييكا" على مدونة تخص يوسي هالا-آهو الرئيس السابق لحزب فينز الذي يُتهم بالتحريض على الكراهية العنصرية بسبب كتاباته.

والاثنين، لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً تشابهاً بين الحياة الشخصية لكاتبة مدونة "رييكا" وريكا بورا، بينها زيارات متزامنة إلى برشلونة، وخلفيات تعليمية مماثلة، وإعلان أنها نباتية.

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الثلاثاء إنه "سيكون من الحكمة أن تتخذ الحكومة الفنلندية موقفاً واضحاً بعدم التسامح مطلقاً مع العنصرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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