سياسة
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بايدن: قمة الناتو شهدت خطوة تاريخية بقرار تركيا حول انضمام السويد إلى الحلف
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قمة الناتو في فيلنيوس شهدت "خطوة تاريخية" بقرار تركيا بشأن انضمام السويد إلى الحلف، معبراً عن سعادته بلقاء نظيره التركي مرة أخرى على هامش القمة.
بايدن: قمة الناتو شهدت خطوة تاريخية بقرار تركيا حول انضمام السويد إلى الحلف
لقاء الرئيس التركي ونظيره الأمريكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس. / صورة: AA
12 يوليو 2023

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر الثلاثاء، عقب لقائه الثنائي مع نظيره التركي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، إنه "من الرائع" اللقاء مرة أخرى مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف بايدن أن قمة الناتو في فيلنيوس شهدت "خطوة تاريخية" بقرار تركيا بشأن انضمام السويد إلى الحلف.

والاثنين، أكد بيان ثلاثي بعد اجتماع الرئيس أردوغان وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأردف بايدن: "كان من الرائع اللقاء مرة أخرى مع الرئيس رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو في ليتوانيا".

وسبق أن التقى الرئيسان التركي والأمريكي على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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