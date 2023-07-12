أثار الرأس البرونزي للإمبراطور سبتيموس سيفيروس المعروض في متحف "غليبتوتيك (Glyptotek)" في كوبنهاغن منذ أكثر من خمسين عاماً خلافاً بين متاحف الدنمارك وتركيا، إذ تؤكد السلطات التركية أن القطعة الأثرية نُهبت في أثناء التنقيب عن الآثار في الستينيات من مدينة بوبون القديمة في ولاية بوردور وهُربت إلى الخارج.

وقد أُعيد تمثال الإمبراطور الروماني، والذي يبلغ ارتفاعه 7 أقدام وتقدَّر قيمته بـ25 مليون دولار إلى تركيا في مارس/آذار الماضي، بعد عرضه دون رأسه لمدة 12 عاماً بمتحف متروبوليتان في نيويورك بالولايات المتحدة، والآن تُجري السلطات التركية محادثات بشأن استرجاع رأسه من الدنمارك.

وقد وصل التمثال الذي يُعرض حالياً في مدينة أنطاليا، ضمن مجموعة أخرى هُرِّبت من تركيا إلى سويسرا ومنها إلى الولايات المتحدة عن طريق تاجر الأعمال الفنية والآثار روبرت هيشت، حسب "نيويورك تايمز".

موقف دنماركي متشكك

وحول مطابقة الرأس البرونزي للتمثال، قال مدير المجموعات في متحف "غليبتوتيك"، إن المتحف بدأ يشكّك في الصلة خلال السنوات الأخيرة، كما ورد في "نيويورك تايمز".

كان أمين سابق للمتحف قد لفت في عام 1979 إلى أن الرأس الذي استقبله المتحف عام 1970 من دون معلومات دقيقة عن مصدره، يتطابق مع التمثال مقطوع الرأس المعروض ضمن المجموعة الأمريكية الخاصة، وذكر أنه جرى جمع الجزأين خلال أحد المعارض.

وفي هذا الصدد، قال فريدريكسن، في حديث مع وكالة "فرانس برس": "ثُبّت الرأس على القسم العلوي من الجسم بطريقة التأم فيها القسمان"، ولكنّ عملية الجمع هذه لا تعني بالضرورة أن الرأس ينتمي للتمثال، حسب فريدركسن.

وفي عام 1975، أظهر التحليل الطيفي لعيّنات من الرأس والجذع أنه "لا شيء يتعارض مع الفرضية القائلة بأن الرأس والجسد ينتميان في الأصل إلى نفس التمثال"، وفقاً لفهرس نشره لاحقاً المتحف الدنماركي.

ويعلّق فريدركسن على ذلك في حديثه مع وكالة "فرانس برس": "لم أقل إن الجزأين لا يتطابقان، بل فقط إننا لسنا متأكدين من أنهما كانا كذلك قبل 25 أو 30 سنة عندما كتبنا الفهارس".

وتشير تلك الفهارس إلى أنه من الناحية البنيوية والتكوينية، لا شيء يمنع من أن يكون رأس التمثال منتمياً إلى الجسم، وتؤكّد أنّ الرأس البرونزي الدنماركي يعود إلى بوبون، الذي يقع في منطقة ليكيا التاريخية الموجودة في جنوب غربي تركيا لمدن أنطاليا وموغلا ودنيزلي و بوردور.

ويؤكد هذا الرأي عالم الآثار والأستاذ المحاضر في جامعة مرسيليا، غيّوم بيار، موضحاً أن "الجزء العلوي من جسم التمثال الذي كان معروضاً في متحف متروبوليتان في نيويورك وأُعيد إلى تركيا، يعود أصله إلى مدينة بوبون"، لافتاً إلى أنه لا يوجد دليل موثّق بشكل رسمي لتحديد أصل هذا الرأس، وفقاً لوكالة "فرانس برس". فيما قال المتحف الدنماركي إنه بدأ بالبحث في هذا الأمر، الذي من المتوقع أن يستغرق عامين.

تركيا: "لدينا بيانات قوية"

إلا أنّ السلطات التركية ترى أنّ أصل رأس التمثال الذي عاش بين عامي 145 و211 بعد الميلاد لا جدال فيه، مستندةً إلى أعمال أجرتها عالمة الآثار التركية الشهيرة جالا إينان على كلا الجزأين.

أخذت إينان التي التقطت صورة فوتوغرافية للرأس والجسم معاً في المتحف الدنماركي عام 1979، قياسات الرأس والجذع ونشرتها في أعمالها.

وأقرّت بأن الطريقة التي لُصق بها الرأس تبدو متوافقة. كما نشرت في ورقة بحثية عام 1994، أن التمثال السليم كان جزءاً من مجموعة من البرونز في بوبون، وهو موقع أثري في جنوب غربي تركيا، عندما كانت المنطقة جزءاً من الإمبراطورية الرومانية.

وأوضح السفير التركي في كوبنهاغن، هاقان تكين، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن تركيا على اتصال بالمسؤولين في الدنمارك من أجل إعادة رأس تمثال الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس الذي يبلغ عمره قرابة 2000 عام.

وأشار تكين إلى أن تركيا طلبت قطعاً أثرية تاريخية من ثلاثة متاحف في الدنمارك، بما في ذلك متحف "غليبتوتيك"، وكان من بينها الرأس البرونزي النادر للإمبراطور.

وقال السفير: "أنا أؤيد حل هذه المشكلة ودياً"، مستكملاً: "لدينا بيانات قوية".

ولفت إلى أن العملية القانونية لم تبدأ، وأن تركيا تنتظر رداً من السلطات في الدنمارك.

كما اقترح المبعوث التركي في اجتماع مع رئيس قسم الآثار بالمتحف الشهر الماضي، إجراء تحقيق مشترك لضمان الشفافية وإشراك خبراء من دولة ثالثة محايدة إذا لزم الأمر.

وقالت المسؤولة بوزارة الثقافة والسياحة التركية، زينب بوز: "إن الأمر واضح للغاية، لكنّهم من أجل عدم إعادته يتهربون من الضغوط التي يتعرضون لها"، مشيرةً إلى أن "موقع بوبون تعرض للنهب حتى عظامه".

جهود تركيا للمّ شمل آثارها

أعلن وزير السياحة والثقافة التركية، محمد نور أرصوي، في مارس من هذا العام أنه جرت إعادة 12 قطعة أثرية تاريخية قيمتها 33 مليون دولار مهرّبة من تركيا إلى الولايات المتحدة بمبادرة من وزارة الثقافة والسياحة.

ومن بين القطع الأثرية، التي هُرِّبت من المواقع الأثرية في تركيا، التمثال البرونزي للإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس.

وصرّح الوزير التركي بأنه فقط في هذا العام، نجحت بلاده في إعادة 1113 أثراً، كما أُعيد 22 ألفاً و424 أثراً تاريخياً كانت مهرّبة إلى الخارج منذ 1980، من فرق مكافحة تهريب الممتلكات الثقافيّة التابعة للإدارة العامة للتراث الثقافي والمتاحف بوزارة الثقافة والسياحة.