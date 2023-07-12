أصدرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بياناً كشفت فيه أن الجيش سيطر على بعض المواقع في شمال وجنوب مدينة باخموت الواقعة بمقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ونشر المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، البيان الصادر عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوفاليوف، حول الوضع في باخموت.

وأوضح كوفاليوف أن الجيش الأوكراني يواصل تنفيذ عمليات هجوم مضاد في شمال وجنوب مدينة باخموت.

وقال كوفاليوف: "قواتنا حققت نجاحًا في بعض الأماكن باتجاهي بيلا هورا-أندرييفكا وبيلا هورا-كورديوموفكا، وتعزز المواقع التي استعادت السيطرة عليها".

من جهته قال ألكسندر تارنفسكي قائد قوات منطقة عمليات تافريا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاشتباكات مستمرة باتجاه تافريا جنوب شرقي البلاد.

وأوضح تارنفسكي أن الروس هاجموا المواقع الأوكرانية 27 مرة وأطلقوا النيران 668 مرة في آخر 24 ساعة.

وأضاف أن قوات بلاده دمرت 7 مستودعات ذخيرة للروس، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية، فيما لم يصدر على الفور تعليق من جانب موسكو.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.