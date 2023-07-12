سياسة
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أمينة أردوغان تعرب لنظيرتها السويدية عن أسفها للإساءة إلى القرآن
أعربت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان لنظيرتها السويدية عن أسفها للإساءة للقرآن، خلال لقائهما في السفارة التركية بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، التي تزورها بمناسبة قمة حلف الناتو.
أمينة أردوغان تعرب لنظيرتها السويدية عن أسفها للإساءة إلى القرآن
أمينة أردوغان تعرب لنظيرتها السويدية عن أسفها للإساءة للقرآن / صورة: AA
12 يوليو 2023

نقلت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان لعقيلة رئيس الوزراء السويدي بيرغيتا إد أسفها حيال الإساءة التي حدثت ضد القرآن الكريم في السويد.

جاء ذلك خلال لقائهما الأربعاء في السفارة التركية بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، حسب ما نشرته أمينة أردوغان عبر حسابها على تويتر.

وقالت أردوغان: "التقيت بيرغيتا إد في فيلنيوس التي نزورها بمناسبة قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقيمنا المشاريع الاجتماعية التي ننفّذها وتبادلنا وجهات نظرنا حول زيادة التعاون الثقافي".

وأضافت: "أعربت للسيدة إد عن أسفي على الإساءة لكتابنا المقدس القرآن الكريم في السويد، ورحّبت باتفاقنا بخصوص اتخاذ خطوات ملموسة ضدّ تصاعد العنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي مزّق المواطن العراقي المقيم بالسويد سلوان موميكا نسخة من القرآن الكريم، وأضرم النار فيها أمام مسجد العاصمة استوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحاً بذلك، مما أشعل موجة غضب واستنكار واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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