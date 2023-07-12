سياسة
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"كراهية ضد الدين".. مجلس حقوق الإنسان الأممي يُدين الاعتداءات على القرآن
بحَث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدّمته منظمة التعاون الإسلامي بشأن عدم احترام القرآن، والاعتداء عليه. وأدان المجلس الاعتداءات التي استهدفت القرآن الكريم مؤخراً.
"كراهية ضد الدين".. مجلس حقوق الإنسان الأممي يُدين الاعتداءات على القرآن
مجلس حقوق الإنسان الأممي يُدين الاعتداءات على القرآن. / صورة: AFP
12 يوليو 2023

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الاعتداءات التي استهدفت القرآن الكريم مؤخراً، رغم تصويت دول غربية بالرفض.

وفي جلسة خاصة عقدها بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي في إطار اجتماعه الدوري في جنيف السويسرية، بحَث المجلس مشروع قرار قدمته المنظمة بشأن عدم احترام القرآن والاعتداء عليه.

وصوّت 47 من أعضاء المجلس على مشروع القرار الذي يدعو إلى إدانة الاعتداءات التي تستهدف القرآن، ووصفها بـ"كراهية ضد الدين"، إذ حظي بتأييد 28 عضواً ومعارضة 12، فيما امتنع 7 عن التصويت.

والدول التي صوتت لمصلحة مشروع القرار: الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش وبوليفيا والكاميرون والصين وكوت ديفوار وكوبا وإرتيريا والغابون وغامبيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا ومالاوي وماليزيا وجزر المالديف والمغرب وباكستان وقطر والسنغال والصومال وجنوب إفريقيا والسودان وأوكرانيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام.

ورفض مشروع القرار كل من بلجيكا وكوستاريكا وتشيكيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وامتنعت كل من باراغواي ونيبال والمكسيك وهندوراس وجورجيا وتشيلي وبنين عن التصويت. ولا تمتلك تركيا حق التصويت لأنها تحمل صفة مراقب في المجلس.

وقالت الممثلية الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عبر حسابها في تويتر: "اعتُمد القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يُدين الاعتداء على القرآن، ونشكر كل الدول التي دعمت هذا القرار".

وأمس الثلاثاء، أعلن بعض الدول العزم للتصويت برفض مشروع الإدانة، ما أدى إلى تمديد المحادثات وإجراء عملية التصويت اليوم.

وأدان ياسين أكرم سيريم نائب وزير الخارجية التركي، الذي حضر الاجتماع ممثلًا عن بلاده، الاعتداءات على القرآن.

وتُعتبر قرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة غير ملزمة، ولكن تؤثر في القرار ات المحتمل اتخاذها في برلمانات الدول، فضلًا عن أهميتها من ناحية تشكيل رأي عام دولي بهذا الصدد.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزّق مواطن عراقي مقيم بالسويد يُدعى سلوان موميكا نسخة من القرآن الكريم وأضرم النار فيها أمام مسجد العاصمة (استوكهولم) المركزي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحاً، ما تسبب بموجة غضب واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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