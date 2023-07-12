اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أن استمرار المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة الماضية يصب في مصلحة البلدين.

وعقد الرئيس التركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء اليوناني على هامش قمة زعماء حلف الناتو المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وجرى الاجتماع على نحو جيد، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مركز "LITEXPO" للمعارض والمؤتمرات إلى جانب أردوغان وميتسوتاكيس وزيري خارجية تركيا واليونان.

وحسب البيان، اتفق الجانبان على ضرورة البناء على الزخم الإيجابي في الفترة المقبلة وتفعيل قنوات الاتصال بين البلدين.

إضافة إلى ذلك، اتفق الجانبات على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين في مدينة سالونيك اليونانية الخريف المقبل، وكُلف وزراء الخارجية بمتابعة التطورات.

وأكد أردوغان و ميتسوتاكيس عزمهما إجراء مزيد من الاتصالات على جميع المستويات من أجل خلق بيئة من الثقة والظروف التي من شأنها تحسين العلاقات التركية اليونانية.

في سياق متصل، عقد وزيرا دفاع تركيا يشار غول واليونان نيكوس ديندياس اجتماعاً على هامش قمة الناتو.

وأكد الوزيران، حسب بيان وزارة الدفاع التركيةعلى أهمية الحفاظ على الأجندة الإيجابية في العلاقات وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بينهما.

وأفاد البيان أن الوزيرين اتفقا على استئناف اجتماعات بناء الثقة بين البلدين.