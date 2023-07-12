أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن حجم التبادل التجاري مع السعودية بلغ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة خلال منتدى الأعمال التركي-السعودي الذي عُقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEIK" بإسطنبول الأربعاء.

ولفت بولاط إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والسعودية تتطور يوماً بعد يوم.

وبيّن أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6.5 مليار دولار في 2022، يستمر بزخم متزايد في 2023.

وقال: "وصل حجم التجارة الخارجية إلى 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2023".

وتابع: "هدفنا يتمثل في رفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، و30 مليار دولار على المدى الطويل".

وأشار بولاط إلى أن البلدين يتمتعان بموقع استراتيجي للغاية على مفترق طرق أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وقال إن تركيا والسعودية تملكان إمكانات قوية في التجارة والاستثمار بفضل بنيتهما التحتية المتينة واقتصادهما المتكامل عالمياً وأسواقهما التنافسية.

وتطرق وزير التجارة التركي إلى الفرص بين البلدين، وقال: "أولى أولوياتنا الآن زيادة نطاق تجارتنا وتنوع منتجاتنا".

ولفت إلى أن تركيا ومجلس التعاون الخليجي، التي تعد السعودية من أعضائه، أطلقا مباحثات استكشافية في مايو/أيار الماضي من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وأضاف: "نأمل أن نبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإتمام هذه العملية بنجاح وتقديم اتفاقية التجارة الحرة لمصلحة رجال الأعمال في البلدين".

وكشف بولاط أن استثمارات المملكة العربية السعودية في تركيا منذ عام 2002 تجاوزت مليارَي دولار.

وبيّن أن أكثر من 1400 شركة سعودية تقيّم فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في تركيا.

وأعرب عن اعتقاده بأن تصل الاستثمارات المتبادلة إلى مستويات أعلى بكثير في وقت قصير عبر برامج حوافز الاستثمار الشاملة.

وتطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن لها أهمية تاريخية من حيث مسار الاستثمارات والعلاقات التجارية.

وأوضح بولاط أن المقاولات من القطاعات الرائدة بين البلدين، مبيناً أنه عقد لقاءات عديدة مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في أنقرة أمس الثلاثاء.

وأفاد بأن شركات المقاولات التركية التي أثبتت جودتها في تنفيذ المشاريع الدولية ترغب في أن تشارك بمشاريع بالسعودية وفي مقدمتها مشاريع رؤية 2030، ومستعدة للتعاون والشراكة بهذا الصدد.

وتطرق بولاط إلى آخر التطورات التكنولوجية والأساليب المبتكرة وكفاءاتهم في المدن الذكية، مشيراً إلى أنهم يتابعون الفرص في هذا المجال بالسعودية، وأنهم سيكونون سعداء للغاية بمشاركة خبراتهم حول المدن الذكية.

وأضاف أن الحقيل دعا شركات المقاولات التركية إلى المشاركة في معرض "Cityscape Global" حول العقارات، المزمعة إقامته في العاصمة الرياض بين 10 و13 سبتمبر/أيلول المقبل.

واختتم بالقول: "يوجد عديد من المجالات التي يمكننا فيها تطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية، إذ قيّمنا كل هذه المجالات بكل أبعادها".