قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الضمانات الأمنية التي يعتزم الغرب تقديمها لأوكرانيا ستكون خطأً فادحاً من شأنه أن يؤثر في أمن روسيا ويُعَرِّض أوروبا لمخاطر أكبر لسنوات عديدة قادمة.

وكان مسؤولون صرحوا بأن من المتوقع أن تعلن دول مجموعة السبع اليوم الأربعاء إطار عمل سيمهد الطريق لتقديم ضمانات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع أي عدوان مستقبلي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا خطأ ستضطر موسكو إلى أخذه في الحسبان في صنع قرارتها المستقبلية.

وأضاف للصحفيين: "نعتبر هذه الخطوة خطأً فادحاً وربما خطيراً للغاية".

وأردف قائلاً: "لأنه بتقديم أي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ستتجاهل هذه الدول المبدأ الدولي الذي يقول إن الأمن غير قابل للتجزئة. وبتقديم ضمانات لأوكرانيا فإنها ستؤثر على أمن روسيا الاتحادية".

وأوضح بيسكوف أن من المستحيل لروسيا أن تتسامح مع أي شيء يهدد أمنها الخاص، معبراً عن أمله أن يدرك السياسيون في الغرب المخاطر المرتبطة بتقديم بهذه الضمانات لأوكرانيا.

ضمانات أمنية لكييف

التقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المجتمعين حالياً في قمة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، بعد أن أعلنوا أمس الثلاثاء أن مستقبل أوكرانيا داخل الحلف، لكنهم رفضوا دعوته لوضع جدول زمني للعضوية.

وتسعى أوكرانيا للحصول على التزامات لتحقيق الأمن في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل دون الدخول في الحلف مع استمرار الحرب مع روسيا، لأن المادة الخامسة من ميثاق الحلف تنص على أن الهجوم على عضو واحد يُعد هجوماً على الجميع، مما قد يضع الناتو في حرب مباشرة مع روسيا.

كما امتنع الحلف عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لتجنب الدخول في صراع مباشر مع روسيا، وأبدى حرصاً على ترك المهمة لدول أعضاء وغير أعضاء.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "الإعلان المشترك المتوقع أن يصدق عليه كل أعضاء مجموعة السبع، سيحدد كيف سيدعم الحلفاء أوكرانيا خلال السنوات المقبلة لإنهاء الحرب وردع أي هجوم مستقبلي وسبل الرد عليه".

وستجتمع مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على هامش قمة الأطلسي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لإعلان المبادرة.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن توقع دول مثل بولندا ورومانيا اليوم الأربعاء على إطار سيكون مفتوحاً أمام الدول الأخرى لتقديم التزاماتها الثنائية.

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن ستبدأ مفاوضاتها الخاصة مع كييف قريباً. وتحدث الرئيس جو بايدن عن استخدام دعمه إسرائيل نموذجاً محتملاً.