سياسة
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الأول في العالم.. الصين تطلق صاروخاً يعمل بغاز الميثان
بعد أشهر من فشل محاولتها الأولى، نجحت شركة "لاند سبيس" الصينية اليوم الأربعاء، في إطلاق أول صاروخ في العالم يعمل بوقود الأكسيجين وغاز الميثان.
الأول في العالم.. الصين تطلق صاروخاً يعمل بغاز الميثان
الصين تطلق أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان / Others
12 يوليو 2023

أطلقت الصين الأربعاء أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان من طراز "تشوتشيويه-2".

ويعد الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2"، الذي طورته شركة الصواريخ الصينية (لاند سبيس)، أول صاروخ في العالم يعمل بوقود الأكسيجين والميثان السائل، ويدخل مداره المخطط له بنجاح، حسب وكالة "شينخوا" المحلية.

وأُطلق الصاروخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وانطلق الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2" إلى الفضاء في الساعة 09:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (01 :00 ت.غ).

وهذه هي المهمة الثانية للصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2"، بعد محاولة سابقة فاشلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتوفر المحركات التي تعمل بالميثان أداءً عالياً وتكلفة أقل، إلى جانب إمكانية إعادة الاستخدام وعدم السمية، حسب المصدر نفسه.

وتضمنت المهمة الحالية تحسينات جرى التحقق من صحتها من خلال عمليات المحاكاة والاختبارات الأرضية واختبار المحرك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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