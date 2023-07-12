سياسة
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الرئيس أردوغان يجري عدة لقاءات على هامش قمة الناتو
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة لقاءات واجتماعات، على هامش قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
الرئيس أردوغان يجري عدة لقاءات على هامش قمة الناتو
أردوغان يلتقي رئيس وزراء إسبانيا في قمة الناتو / صورة: AA
12 يوليو 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء مجموعة من القادة والمسؤولين على هامش قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وعُقد لقاء بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مركز إكسبو للمعارض والمؤتمرات بفيلنيوس، حيث تُعقد قمة الحلف في يومها الثاني والأخير.

كما التقى الرئيس التركي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ‎دير لاين على هامش القمة.

وأجرى الرئيس أردوغان لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش قمة الناتو.

ويشارك في اللقاءات وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري أردوغان السفير عاكف تشاغاتاي كيليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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