سياسة
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حرب السودان.. زيادة حالات الاعتداء الجنسي وعدد النازحين يتجاوز 3 ملايين
تجاوز عدد النازحين بسبب الحرب في السودان 3 ملايين شخص، فرَّ أغلبهم إلى المناطق المجاورة وغادر بعضهم مدن تمركز الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. كما أبلغت منظمات حقوقية عن زيادة بحالات الاعتداء الجنسي.
حرب السودان.. زيادة حالات الاعتداء الجنسي وعدد النازحين يتجاوز 3 ملايين
عدد النازحين بسبب الحرب في السودان يتجاوز 3 ملايين / صورة: AFP
12 يوليو 2023

أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، الذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر، تجاوز ثلاثة ملايين.

وجاء في البيانات التي نشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخلياً، وعبر أكثر من 730 ألفاً الحدود إلى بلدان مجاورة.

وفر معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع بين الطرفين، وإما من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.

وأدى القتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة وإلى موجات من الهجمات في دارفور. وتعرض المدنيون لجرائم نهب وحالات انقطاع للتيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وانهيار الخدمات الصحية وتزايد جرائم العنف الجنسي.

وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة للحكومة السودانية أمس الثلاثاء إنها سجلت تسع حالات جديدة من الاعتداء الجنسي في الخرطوم، ليرتفع العدد الإجمالي منذ منتصف أبريل/نيسان إلى 51 حالة، مضيفة أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

وقالت الوحدة في بيان إن معظم الضحايا اتهموا قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الاعتداءات. ودعت قوات الدعم السريع المدنيين للإبلاغ عن الانتهاكات وقالت إنها ستحاسب العناصر التي يتبين تورطها في الانتهاكات.

وفر معظم أولئك الذين غادروا السودان شمالاً إلى مصر أو غرباً إلى تشاد، مع عبور أعداد كبيرة أيضاً إلى جنوب السودان وإثيوبيا.

ويتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، اتهامات ببدء القتال منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي وارتكاب خروقات بعد اشتباكات بين الطرفين خلّفَت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون

ولم تحرز الجهود الدولية للتوسط في إنهاء الصراع تقدماً يُذكر، وشملت تلك الجهود محادثات قادتها السعودية والولايات المتحدة في جدة وأُجلت الشهر الماضي وكذلك اجتماعاً بقيادة إفريقية في أديس أبابا هذا الأسبوع.

وستعقد دول جوار السودان قمة في القاهرة غداً الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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