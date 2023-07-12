سياسة
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أبرزها في الصناعة والعقارات.. 16 اتفاقية تعاون تجاري بين السعودية وتركيا
قال رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، إن لدى تركيا والمملكة كثيراً من الفرص عقب توقيع 16 اتفاقية تعاون بين شركات سعودية وتركية في مجالات متعددة أبرزها الصناعة والعقارات.
أبرزها في الصناعة والعقارات.. 16 اتفاقية تعاون تجاري بين السعودية وتركيا
وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال مشاركته بمنتدى الأعمال التركي-السعودي / صورة: AA
12 يوليو 2023

وقعت شركات تركية وسعودية 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، أبرزها الصناعة والعقارات.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي-السعودي الذي عُقد الأربعاء في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEIK" بإسطنبول، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل.

وشملت اتفاقيات التعاون الموقّعة بين البلدين مجالات عدة أبرزها الصناعة وقطاع العقارات، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وفي كلمته خلال المنتدى، قال الحقيل إنهم يرغبون في تعظيم الاستفادة من عالم الأعمال التركي، وبخاصة في مجالات البنية التحتية، والهندسة التقنية وتطوير البناء، وذلك في المشاريع التي داخل المملكة.

وأضاف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في نمو مستمر، مؤكداً أنهم سيبذلون الجهود بشكل مشترك في المرحلة المقبلة، لتحقيق الأهداف المنشودة بين البلدين.

وحول الفرص التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، قال الوزير السعودي إن العملية المتعلقة بهذا الخصوص باتت أسهل من ذي قبل، بعد القوانين التي تحفّز الاستثمار الأجنبي.

وأعرب عن رغبتهم في الاستفادة أكثر من عالم الأعمال التركي، لافتاً إلى استعداد القيادة السعودية لتقديم فرص كثيرة لتحفيز هذا الأمر، عبر التسهيلات أو تقديم القروض المصرفية أو إصدار قوانين جديدة تدعم الاستثمارات.

وتابع: "وبالتالي يمكن الحديث عن فرص كبيرة في المملكة بالنسبة إلى عالم الأعمال التركي. لذا وإلى جانب هذه الرؤية، نرحّب برؤية المستثمرين الأتراك في السعودية ودعم رجال أعمالنا".

كما دعا الحقيل الشركات التركية للمشاركة في المعرض "Cityscape Global" حول العقارات، والمزمعة إقامته في العاصمة الرياض بين 10 و13 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح أنهم خصصوا مساحة خاصة للشركات التركية في المعرض.

من جهته، أعرب نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، عن رغبتهم في رؤية النتائج الملموسة لمنتدى الأعمال التركي-السعودي، في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن المنتدى سيسفر عن نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن العلاقات التركية-السعودية شهدت تطورات إيجابية خلال العام الأخير.

من جانبه، قال فائز الحربي، رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، إن لدى تركيا والمملكة كثيراً من الفرص.

وأشار إلى أنه وبفضل التطورات الإيجابية في العلاقات التركية-السعودية مؤخراً، شهد قطاعا السياحة والصناعة بين البلدين زخماً ملحوظاً.

ودعا لاغتنام "الفرص الكثيرة" التي تلوح في الأفق أمام الاقتصاد التركي والسعودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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