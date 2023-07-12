دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلفاء بلاده إلى اتخاذ مواقف حازمة ضد التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن "مكافحة الإرهاب أحد خطوطنا الحمراء".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بختام أعمال قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي جرت على مدى يومين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقال أردوغان: "إن عدم التهاون في مكافحة الإرهاب أحد خطوطنا الحمراء، ونطالب جميع حلفائنا باتخاذ مواقف حازمة بهذا الشأن".

وأضاف الرئيس التركي أن العلاقة المشوّهة القائمة بين بعض حلفاء تركيا وتنظيم PKK/PYD/YPG الإرهابي تضر بوحدة وسلامة التحالف، "ولا يوجد تفسير معقول ومنطقي لهذا النهج".

وأردف الرئيس أردوغان:" إنه على الرغم من كل الآلام التي عانت منها تركيا في السنوات الأخيرة فإن من دواعي التفكير الحديث عن هذه الأمور في الحرب ضد الإرهاب".

وتابع: "إننا نعتبر أنه من العار أن نقول لحلفائنا: لا تميزوا بين التنظيمات الإرهابية، حاربوا الإسلاموفوبيا"، يجب تكثيف الجهود في الحرب ضد الإرهاب والتي يعتبرها الناتو أحد تهديداته الرئيسية".

ولفت أردوغان إلى أن بلاده تحارب تنظيم PKK الإرهابي منذ ما يقرب من 40 عاماً، "وراح آلاف الضحايا نتيجة الهجمات الدموية للتنظيم حتى اليوم، من نساء وأطفال ومعلمين وعمال وقبل ثلاثة أيام فقط استشهد جنديَّين تركيَّين على يد الإرهابيين".

واستطرد: "لأول مرة في تاريخ الناتو، أعلن الأمين العام اعتزام تعيين منسق الخاص لمكافحة الإرهاب، وتقرر البدء في مراجعة المبادئ التوجيهية التي لم تُحدث منذ أكثر من 10 سنوات".

ومضى قائلاً: "كما أن عديداً من القضايا الإضافية ناقشناها واتفقنا عليها، هذه الخطوات تؤكد وترسخ موقف الحلف ضد الإرهاب، كان للدور الذي لعبته تركيا تأثير كبير على هذه القرارات".

وحول شراء النفط من العراق، قال الرئيس التركي إن بلاده تؤيد فتح خطوط النفط بين تركيا والعراق فور تجاوز المشكلات القائمة بين الحكومة المركزية ببغداد وإقليم شمال العراق.

وأوضح قائلاً: "لا مشكلة لدينا فيما يتعلق بشراء النفط من العراق، هذا شيء نابع بالكامل من الخلاف داخل العراق بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق".

وأضاف الرئيس التركي: "مسؤولونا يتفاوضون أيضاً حول هذه المسألة، الخطوة التي اتخذناها بخصوص هذا الموضوع هي تخطي الصعوبات بين إدارة شمال العراق والحكومة المركزية، بمجرد تجاوزهم للخلافات، نحن نؤيد فتح خطوط النفط، لأنه سيكون على أساس مبدأ اربح-اربح للطرفين".