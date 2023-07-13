سياسة
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أردوغان: قمة الناتو ساهمت بمسار انضمامنا للاتحاد الأوروبي وندعم توسع الحلف
أكد الرئيس التركي أن قمة زعماء حلف الناتو في فيلنيوس كان لها دور أساسي في تحقيق بدايات جديدة، واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب، ومسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
أردوغان: قمة الناتو ساهمت بمسار انضمامنا للاتحاد الأوروبي وندعم توسع الحلف
أردوغان: قمة الناتو ساهمت بمسار انضمامنا للاتحاد الأوروبي وندعم توسع الحلف / صورة: AA
13 يوليو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده ستواصل دعم توسع حلف الناتو وتقوية التحالف بإخلاص وإحساس بالمسؤولية وموقف مبدئي. وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر رداً على تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن: " أعتقد أن إيجاد حلول قوية من تحالفنا ضد جميع التحديات الأمنية، وبخاصة مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات بين الحلفاء سيلعبان دوراً رئيسياً في إرساء السلام الإقليمي والعالمي".

وكان الرئيس الأمريكي نشر على حسابه في تويتر تغريدة شكر فيها نظيره التركي على موقفه من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن مخاطباً أردوغان: "أشكرك على شجاعتك وقيادتك ودبلوماسيتك التي أظهرتها"، مضيفاً: " تركيا توصلت أمس إلى اتفاق تاريخي بشأن انضمام السويد إلى الناتو"

وأشار إلى أن قمة فيلنيوس أكدت التزام الناتو المسائل الدفاعية، مضيفاً: "آمل أن نتمكن من الاستمرار في تعزيز ذلك أكثر".

الاتحاد الأوروبي

وفي تغريدة أخرى، قال الرئيس التركي إن قمة الناتو التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ساهمت في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات عنها.

وأوضح أن "قمة فيلنيوس ساهمت أيضاً بزيادة ردع الحلف، وتحقيق بدايات جديدة واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب".

وقال الرئيس التركي "كان لقمة فيلنيوس التي اختتمناها بنجاح اليوم دور أساسي بتحقيق بدايات جديدة، واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب، ومسار عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، ورفع العقوبات عن بلدنا، فضلاً عن زيادة ردع الناتو".

وأضاف "نأمل أن نُعزز هذه المكاسب التي حققناها مع تحركاتنا القادمة".

وأكد أردوغان "سنواصل الدفاع عن مصالح بلدنا وحقوق أمتنا بقوة شديدة في كل المحافل، سنرى معاً أن كل تطور في المستقبل القريب سيزيد دور تركيا وثقلها وفعاليتها".

وعٌقدت قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 31 زعيماً من الدول الأعضاء في الحلف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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