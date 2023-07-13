قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده ستواصل دعم توسع حلف الناتو وتقوية التحالف بإخلاص وإحساس بالمسؤولية وموقف مبدئي. وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر رداً على تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن: " أعتقد أن إيجاد حلول قوية من تحالفنا ضد جميع التحديات الأمنية، وبخاصة مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات بين الحلفاء سيلعبان دوراً رئيسياً في إرساء السلام الإقليمي والعالمي".

وكان الرئيس الأمريكي نشر على حسابه في تويتر تغريدة شكر فيها نظيره التركي على موقفه من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن مخاطباً أردوغان: "أشكرك على شجاعتك وقيادتك ودبلوماسيتك التي أظهرتها"، مضيفاً: " تركيا توصلت أمس إلى اتفاق تاريخي بشأن انضمام السويد إلى الناتو"

وأشار إلى أن قمة فيلنيوس أكدت التزام الناتو المسائل الدفاعية، مضيفاً: "آمل أن نتمكن من الاستمرار في تعزيز ذلك أكثر".

الاتحاد الأوروبي

وفي تغريدة أخرى، قال الرئيس التركي إن قمة الناتو التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ساهمت في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات عنها.

وأوضح أن "قمة فيلنيوس ساهمت أيضاً بزيادة ردع الحلف، وتحقيق بدايات جديدة واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب".

وقال الرئيس التركي "كان لقمة فيلنيوس التي اختتمناها بنجاح اليوم دور أساسي بتحقيق بدايات جديدة، واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب، ومسار عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، ورفع العقوبات عن بلدنا، فضلاً عن زيادة ردع الناتو".

وأضاف "نأمل أن نُعزز هذه المكاسب التي حققناها مع تحركاتنا القادمة".

وأكد أردوغان "سنواصل الدفاع عن مصالح بلدنا وحقوق أمتنا بقوة شديدة في كل المحافل، سنرى معاً أن كل تطور في المستقبل القريب سيزيد دور تركيا وثقلها وفعاليتها".

وعٌقدت قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 31 زعيماً من الدول الأعضاء في الحلف.