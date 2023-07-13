أكدت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية رفضها بيان مجلس الأمن الدولي حول الجزيرة، مشددة على أن البيان يتعارض مع مبدأ الحياد وصدر "لإرضاء الجانب اليوناني في قبرص بدعم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وقالت الوزارة: "إن بيان مجلس الأمن الدولي المذكور، يخدم مصالح الإدارة اليونانية بالجزيرة، ويتضمن إملاءات على الطرف الآخر من خلال تبني آراء جانب واحد في الجزيرة، ويتعارض مع مبدأ الحياد، وغير مقبول على الإطلاق لنا".

وكان مجلس الأمن أصدر الثلاثاء بياناً دعا فيه الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات الرسمية في قبرص، وكرر اقتراحه بحل "فيدرالي ثنائي المجتمع" على أساس المساواة السياسية، في حين تطالب تركيا وشمال قبرص التركية بضرورة المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ بين الطرفين في الجزيرة.

وأعربت الخارجية عن خيبة أملها تجاه البيان المؤسف لمجلس الأمن الدولي، مجددة تطلعاتها بأن تُدرك الأمم المتحدة الحقائق في الجزيرة بأقرب وقت ممكن.

وأكد بيان الخارجية أن الجانب اليوناني الذي يستفيد من استمرار الوضع الراهن في الجزيرة، "لا ينوي بذل أي جهد للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "الجانب اليوناني في قبرص الذي رفض كل فرصة للتوصل إلى اتفاق منذ 50 عاماً، يحاول خداع العالم بالتظاهر بدعم الصيغ التي جُربت واستُهلكت من قبل، ويحاول استخدام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أداةً في هذه اللعبة".

وشدد على أن "الهدف الوحيد للجانب اليوناني هو منع الشعب القبرصي التركي من الالتقاء بالعالم من خلال استغلال الوقت في مبادرات مثل تعيين ممثل للأمم المتحدة. وأنه لا يحق لأي طرف فرض صيغ مجربة وفاشلة على الشعب القبرصي التركي، الذي أثبت بالفعل حسن نيته وبذل كل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق".

وأكد قائلاً: "ننتظر من أولئك الذين يظنون إننا سنرضخ للإملاءات، أن يدرسوا كفاح القبارصة الأتراك عبر التاريخ، وأن يمنحوهم حقوقهم الأصيلة".

وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساماً بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض قبارصة الجنوب خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تُجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​