سياسة
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تجدد الاشتباكات في الخرطوم والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
تجددت الاشتباكات، في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما دعا مبعوث أمينها العام الى "محاسبة" طرفي القتال المتواصل بلا هوادة بعدما تسببت الأزمة بنزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
تجدد الاشتباكات في الخرطوم والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
ثلاثة ملايين نزحوا في السودان والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع / صورة: Reuters
13 يوليو 2023

تجددت الاشتباكات مساء الأربعاء في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما شهدت مدينة أم درمان غربي العاصمة عودة جزئية لعمل الشرطة بعد غياب منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت في أحياء شرقي الخرطوم.

وأفاد الشهود بـ"سماع دوي المدافع والقصف في أحياء شرقي الطائف وأركويت والمعمورة الفردوس، مع تحليق مكثف للطيران الحربي".

من جانبه، وجه والي (حاكم) الخرطوم أحمد عثمان حمزة قوات الشرطة بالولاية إلى "تنظيم حملات لمواجهة المهددات الأمنية بمحلية كرري (محافظة) في أم درمان".

من جانبها، قالت قوات "الدعم السريع" في بيان مقتضب الأربعاء إن وحداتها "تجوب شوارع مدينتي أم درمان وبحري (شمال العاصمة) بحثاً عن مليشيا الانقلابين والفلول (في إشارة إلى الجيش)".

على الصعيد الإنساني، أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص اضطروا إلى مغادرة ديارهم، للنزوح داخلياً أو الفرار إلى الخارج. وبلغ عدد الذين غادروا البلاد إلى الخارج ما يقرب من 724 ألفاً فيما تجاوز عدد النازحين داخل البلاد 2,4 مليون.

وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مسهلي لوكالة الصحافة الفرنسية: "تجاوز العدد ثلاثة ملايين ممن اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاع في السودان. لكن هذا ليس مجرد رقم، فهؤلاء أشخاص انتُزعوا من جذورهم وتركوا حياتهم وراءهم".

وإضافة الى الأعداد المتزايدة من النازحين، تسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على رغم أن كثيراً من المصادر الإغاثية يرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

والأربعاء، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية في السودان فولكر بيرتيس ضرورة "محاسبة" طرفي الحرب.

وقال بيرتيس الذي أعلنته الخرطوم شخصاً غير مرغوب به، للصحفيين في بروكسل إن القتال "يهدد بالتحول إلى صراع عرقي وقبلي وأيديولوجي، أي أقرب بكثير الى حرب أهلية شاملة".

ورأى المبعوث الأممي أن ما ارتُكب بالفعل من انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك "القتل والاغتصاب والنهب"، يزيد رغبة المواطنين السودانيين في ابتعاد القائدَين العسكريَّين.

وسبق لمنظمات حقوقية أن طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات خصوصاً من قوات الدعم وقبائل حليفة لها في دارفور.

وشدد بيرتيس على أن "المحكمة الجنائية الدولية تراقب الوضع بالتأكيد. لا يعود إلى أن المحكمة مطالبة باتخاذ إجراءات لكن أعتقد أنها تتابع الملف"، محذراً من أن الوضع يتسبب "بكارثة انسانية مجدداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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