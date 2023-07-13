سياسة
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كوريا الشمالية تجرب صاروخاً بالستياً ومجلس الأمن ينعقد لبحث التطورات
قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة علنية لمناقشة التطورات بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة قالت إنها ناجحة لصاروخ بالستي عابر للقارات.
كوريا الشمالية تجرب صاروخاً بالستياً ومجلس الأمن ينعقد لبحث التطورات
صورة نشرتها وكالة أنباء كوريا الشمالية لتجربة إطلاق الصاروخ العابر للقارات  / صورة: AFP
13 يوليو 2023

أجرت كوريا الشمالية، الخميس، تجربة جديدة قالت إنها "ناجحة" على صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية التابعة لكوريا الشمالية أن صاروخ هواسونغ-18 الذي يعمل بالوقود الصلب واختبرته مرة واحدة فقط من قبل في أبريل/نيسان، قد حلّق مسافة 1001 كم على ارتفاع أقصى بلغ 6,648 كم قبل سقوطه في بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

جاء ذلك، بعد أيام على تهديد بيونغ يانغ بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي.

وذكر خبراء أن مدة تحليق الصاروخ بلغت نحو سبعين دقيقة، وهي مطابقة لبعض عمليات بيونغ يانغ الأخرى لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية أن عملية الإطلاق التي نُفذت بتوجيه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كانت بمثابة "انفجار هائل هز الكوكب بأسره".

وقالت الوكالة إن كيم تعهد أيضاً بشن "سلسلة من الهجمات العسكرية القوية" حتى تغير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سياساتهما تجاه الشمال.

واعتبرت هيئة الأركان لجيش كوريا الجنوبية أن عملية الإطلاق هذه "استفزاز خطر يقوّض السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية" وينتهك عقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ.

وأدانت الولايات المتّحدة "بشدة" إطلاق الصاروخ، قائلة إنه "يشكل انتهاكاً صارخاً لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي"، حسب بيان صادر عن ناطق باسم مجلس الامن القومي الأمريكي في البيت الأبيض.

وأعرب ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق" الأخير بشأن عملية الإطلاق.

مجلس الأمن ينعقد

وفي ظل التطورات، قالت بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا إن المجلس سيعقد اجتماعاً علنياً الخميس لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

يأتي الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.

وكانت العلاقات تدهورت إلى أدنى مستوياتها بين الكوريتين مع توقف الحوار بينهما ودعوة كيم جونغ أون قيادات جيشه إلى تطوير الترسانة العسكرية وخصوصاً الأسلحة النووية التكتيكية.

وفي مواجهة ذلك عززت سيول وواشنطن تعاونهما العسكري وتوعدتا بيونغ يانغ برد نووي و"إنهاء" الحكومة الحالية في كوريا الشمالية حال استخدامها أسلحة نووية.

والاثنين هددت كوريا الشمالية بإسقاط طائرات التجسس الأمريكية التي تنتهك مجالها الجوي وأدانت خطة واشنطن نشر غواصة للصواريخ البالستية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.

وأجرت كوريا الشمالية عدة عمليات إطلاق صواريخ هذا العام في خرق للعقوبات، بما في ذلك اختبار أقوى صواريخها البالستية العابرة للقارات، وفي أيار/مايو حاولت وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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