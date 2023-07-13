سياسة
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وعدهم بدخول الجنة.. السجن خمس سنوات لقسيس تحرش بطلاب مدرسة في أمريكا
قضت محكمة أمريكية بالسجن 5 سنوات لقسيس سابق في مدرسة ثانوية رومانية كاثوليكية في ولاية لويزيانا وذلك بعدما أقر بأنه مذنب في الاعتداء على قاصرين التقاهما خلال عمله واعداً إياهم دخول الجنة.
وعدهم بدخول الجنة.. السجن خمس سنوات لقسيس تحرش بطلاب مدرسة في أمريكا
الحكم على قسيس كاثوليكي اعتدى جنسياً على طلاب مدرسة كاثوليكية (تعبيرية) / صورة: AP
13 يوليو 2023

أقر قسيس سابق في مدرسة ثانوية رومانية كاثوليكية في ولاية لويزيانا الأمريكية بأنه مذنب في الاعتداء على قاصرين التقاهما خلال عمله، وصدر أمر بقضاء خمس سنوات في السجن.

وجاء التماس باتريك واتيني والحكم عليه الأربعاء بعد أن طالب ضحاياه بتشديد العقوبة، وفقاً لصحيفة "الغارديان".

ووصف أحد الضحايا، الذي كان حاضراً المحاكمة، كيف اعتدى عليه واتيني في منتصف التسعينيات. ونقلت الصحيفة عن الضحية قوله إن واتيني أخبره أنه يمكنه مساعدته في دخول الجنة، ثم أخذه إلى بيت القسيس حيث لمس أعضائه التناسلية. كما استخدم واتيني أصابعه لاغتصاب الضحية في أثناء ممارسة العادة السرية.

وفي بيان مكتوب بعد اعتراف القسيس بالذنب، وصف الضحية الأخرى الحكم الصادر على واتيني بأنه "صفعة مخففة وغير عادلة"، حسب الصحيفة.

وأضاف الضحية أنه لم يمارس حقه في مخاطبة واتيني أو القاضي، جون كيلر، شخصياً لأنه شكك في أن أي شيء سيقوله "سيكون مهماً".

وجاء في بيان الضحية، الذي أعد بمساعدة محاميه، ريتشارد ترافيل: "هذه الجملة تجعلني أشعر بأنني ضحية بلا قيمة حقاً".

ووفقاً للصحيفة، ألزم الحكم، الذي أصدره كيلر في محكمة الولاية في ضاحية كوفينغتون في نيو أورلينز، واتيني أيضاً قضاء خمس سنوات تحت المراقبة بعد إطلاق سراحه من السجن وتسجيله مجرماً جنسياً.

وأشار مساعد المدعي العام الأربعاء في المحكمة إلى أن واتيني كان سيقر بالذنب دون ضمانات بالتساهل من مكتبه وتُرك الحكم وفقاً لتقدير القاضي كيلر.

وأوضحت الصحيفة أن حكم واتيني يتناقض بشكل حاد مع قضية أخرى في ولاية أوهايو الأمريكية تتعلق بقس كاثوليكي متهم بارتكاب جرائم جنسية.

وفي قضية أوهايو، يواجه القس، مايكل زكريا، ما بين 15 عاماً والسجن مدى الحياة بعد إدانته من المحكمة الفيدرالية، في مايو/أيار.

وتبين أنه دفع أموالاً وهدد بإيذاء 3 ضحايا توجر بهن جنسياً التقاهن في أثناء خدمته. وكانت اثنتان من الضحايا دون السن القانونية عند الاعتداء عليهما لأول مرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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