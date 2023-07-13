سياسة
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وزير الدفاع البريطاني: لسنا متجر أمازون للأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا
قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن المملكة المتحدة ليست "متجر أمازون" للأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا، مشيراً إلى أن من الحكمة أن تسمح كييف لمؤيديها بالشعور بالامتنان.
وزير الدفاع البريطاني: لسنا متجر أمازون للأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا
وزير الدفاع البريطاني: لسنا متجر أمازون للأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا / صورة: AA
13 يوليو 2023

أكد وزير الدفاع البريطاني بين والاس الأربعاء أن المملكة المتحدة ليست "متجر أمازون" للأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا.

جاء ذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان الحلفاء فشلوا في إعطاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إطاراً زمنياً لعضوية الناتو خلال قمة فيلنيوس، "ما من شأنه أن يقوض الروح المعنوية للقوات الأوكرانية على خط المواجهة"، حسب شبكة سكاي نيوز.

ورد بين والاس قائلاً إن "المملكة المتحدة ليست متجر أمازون للأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا، وقد يكون من الحكمة أن تسمح كييف لمؤيديها بالشعور بالامتنان".

وقال الرئيس الأوكراني إن نتائج قمة الناتو "جيدة"، إلا أنها ستكون "مثالية" إذا دٌعيت كييف إلى الانضمام إلى التحالف العسكري.

وعُقدت قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 31 زعيماً من الدول الأعضاء في الحلف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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