أكد وزير الدفاع البريطاني بين والاس الأربعاء أن المملكة المتحدة ليست "متجر أمازون" للأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا.

جاء ذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان الحلفاء فشلوا في إعطاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إطاراً زمنياً لعضوية الناتو خلال قمة فيلنيوس، "ما من شأنه أن يقوض الروح المعنوية للقوات الأوكرانية على خط المواجهة"، حسب شبكة سكاي نيوز.

ورد بين والاس قائلاً إن "المملكة المتحدة ليست متجر أمازون للأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا، وقد يكون من الحكمة أن تسمح كييف لمؤيديها بالشعور بالامتنان".

وقال الرئيس الأوكراني إن نتائج قمة الناتو "جيدة"، إلا أنها ستكون "مثالية" إذا دٌعيت كييف إلى الانضمام إلى التحالف العسكري.

وعُقدت قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 31 زعيماً من الدول الأعضاء في الحلف.