أعلنت أوكرانيا الخميس أنها أسقطت 20 مسيّرة هجومية روسية وصاروخَي كروز في ضربات ليلية استهدفت كييف ومناطق أخرى من البلاد وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة على الأقل.

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات "نفذنا عملية دفاع جوي ناجحة. دمرنا 20 مسيّرة من طراز شاهد. أسقطنا كل تلك التي كانت تحلّق. ودمرنا أيضاً صاروخَي كروز من طراز كاليبر".

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العسكرية في كييف أن الطائرات المسيّرة "دخلت العاصمة من اتجاهات عدة" مضيفة أن الدفاعات الجوية دمرت "نحو 12" منها في المجال الجوي للمدينة.

وقالت إن الحطام تساقط في خمس مناطق، لافتة إلى أن شابة تبلغ 19 عاماً وشابا يبلغ 23 عاماً نُقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح ناجمة عن الشظايا.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو على تليغرام أن شخصين أصيبا في منطقة دارنيتسكي "نتيجة تساقط الحطام".

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو على تليغرام إن جثمان أحد السكان انتُشل عندما أخمدت أجهزة الطوارئ حريقاً في منطقة بوديل التاريخية بالعاصمة.

من جهة ثانية، دمرّ سلاح الجو الأوكراني صاروخَي كروز من طراز كاليبر خلال الليل، حسبما أعلنت القوات الجوية على تليغرام مضيفة أن صاروخاً بالستياً من طراز اسكندر-إم أُطلق من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وتابعت أن المعلومات حول إطلاق هذا الصاروخ "ما زالت قيد الاستيضاح".