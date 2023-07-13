سياسة
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"لفهم الطبيعة الحقيقية للكون".. إيلون ماسك يطلق شركة متخصصة بالذكاء الصناعي
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس ومالك تويتر، إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي تحمل اسم "إكس إيه آي" XAI بهدف "فهم الطبيعة الحقيقية للكون".
"لفهم الطبيعة الحقيقية للكون".. إيلون ماسك يطلق شركة متخصصة بالذكاء الصناعي
لفهم الطبيعة الفعلية للكون.. إيلون ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي.  / صورة: AFP
13 يوليو 2023

أعلن إيلون ماسك الأربعاء إطلاق شركة جديدة متخصصة بالذكاء الصناعي، في مشروع يفترض أن تُكشف تفاصيله الجمعة.

وتشير الشركة الناشئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن "إكس إيه آي تهدف إلى فهم الطبيعة الفعلية للكون"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأوضح إيلون ماسك عبر تويتر أن "إكس إيه آي" تطمح إلى "فهم الواقع".

وأعلن موقع الشركة عقد جلسة أسئلة وأجوبة الجمعة عبر تويتر لمناقشة أهداف الشركة وتفاصيل عنها.

أُسست إكس إيه آي رسمياً في نيفادا في مارس/آذار، حسب سجل الشركة في هذه الولاية، لكنها تشير إلى أن فريقها التقني في منطقة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. وعند التسجيل، أُدرج إيلون ماسك مديراً لها.

وكان الملياردير أقر قبل أشهر عدة بأنه اشترى كمية كبيرة من بطاقات الرسوم البيانية الضرورية لابتكار برامج الذكاء الصناعي، دون أن يوضح ماذا ينوي أن يفعل بها.

ويقول مسؤولون من الشركة عبر الموقع: "نحن شركة منفصلة عن إكس كورب التي تدير تويتر، لكننا سنعمل من كثب مع إكس وتسلا وشركات أخرى لإحراز تقدّم في عملنا".

ويتألف فريق "إكس إيه آي" الذي يديره إيلون ماسك من متخصصين معروفين في الذكاء الصناعي، بعضهم كان يعمل لدى "أوبن ايه آي" التي ابتكرت برنامج "تشات جي بي تي" أو غوغل أو مايكروسوفت.

وكان ماسك قال في مقابلة مع شبكة "فوكس" في أبريل/نيسان، إنه يعتزم "إنشاء خيار ثالث" بين الشركات البارزة في مجال الذكاء الصناعي (مايكروسوفت/اوبن ايه آي وغوغل).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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