سياسة
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متأثراً بإعلان بيانات التضخم بأمريكا.. مؤشر الدولار عند قاع 15 شهراً
متأثراً بإعلان بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في أسعار المستهلك، تراجع مؤشر الدولار في التعاملات المبكرة يوم الخميس عند أدنى مستوى له في 15 شهراً.
متأثراً بإعلان بيانات التضخم بأمريكا.. مؤشر الدولار عند قاع 15 شهراً
مؤشر الدولار عند قاع 15 شهراً / صورة: Reuters
13 يوليو 2023

كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر الدولار تراجع في التعاملات المبكرة يوم الخميس عند أدنى مستوى له في 15 شهراً، متأثرا بإعلان بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في أسعار المستهلك.

وأشار إلى أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة تراجع إلى 3% خلال يونيو/حزيران الماضي، نزولاً من 4% في مايو/أيار السابق له، في هبوط حاد فاق توقعات المحللين.

وتعتبر أرقام التضخم المسجلة في يونيو/حزيران الأدنى منذ 27 شهراً، وبالتحديد منذ مارس/آذار 2021، الذي سجل حينها 2.6%.

وفي التعاملات المبكرة الخميس هبط مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من ست عملات منافسة، إلى 100.2، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ أبريل/نيسان 2022.

ويعود سبب هبوط مؤشر الدولار، إلى توقعات الأسواق بأن أرقام التضخم المسجلة في يونيو/حزيران الماضي، ستدفع الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع يعقد نهاية الشهر الجاري، ما يؤشر إلى انتهاء رحلة التشديد النقدي.

ويستفيد الدولار ومؤشره صعوداً من التضخم المرتفع، والتوترات الجيوسياسية، لأنه يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي مزيد من قوة الدولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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