سياسة
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أنقرة حول بيان مجلس الأمن: الحل الفيدرالي لا يعكس مطالب القبارصة الأتراك
انتقدت وزارة الخارجية التركية بيان مجلس الأمن الدولي الذي كرر اقتراحه بحل "فيدرالي ثنائي المجتمع" على أساس المساواة السياسية بجزيرة قبرص، مؤكدة أن ذلك لا يعكس مطالب أتراك قبرص وأن "الحل العادل والدائم والمستدام يجب أن يعكس إرادة الشعبين في الجزيرة".
أنقرة حول بيان مجلس الأمن: الحل الفيدرالي لا يعكس مطالب القبارصة الأتراك
وزارة الخارجية التركية تنتقد بيان مجلس الأمن حول “الحل الفيدرالي” بقبرص / صورة: AA
13 يوليو 2023

قالت وزارة الخارجية التركية إن مجلس الأمن الدولي "يواصل الإصرار على نموذج الحل غير الناجح المنفصل عن الحقائق على أرض الواقع"، وأكدت ضرورة إدراك كل الأطراف حقيقة أن هدف الحل الفيدرالي "لم يعد يعكس الإرادة السيادية لأتراك قبرص".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الخميس بشأن البيان الإعلامي لمجلس الأمن الدولي حول قبرص.

وشددت الوزارة على أن هذا الموقف من مجلس الأمن الدولي، "الذي يبتعد تدريجياً عن وضع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أساساً يغذي الموقف المتصلب للجانب الرومي، الذي يتجاهل الشريك القديم والأصيل في الجزيرة وهم القبارصة الأتراك، بدلاً من تشجيع الحل".

وأضافت: "ننتظر من مجلس الأمن أن يفهم أن القبارصة الأتراك سحبوا دعمهم لنموذج الحل الذي نوقش في الماضي".

وجددت تأكيدها أن "الحل العادل والدائم والمستدام الذي سيُتوصل إليه في قبرص يجب أن يعكس إرادة الشعبين في الجزيرة، وأنه لا يمكن فرضه من أطراف أخرى".

وتابعت: "بناء على حقيقة أن في جزيرة قبرص شعبين منفصلين ودولتين منفصلتين، ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تسجيل حقوق القبارصة الأتراك المتأصلة في المساواة بالسيادة والوضع الدولي المتساوي، ونؤكد أن هذا شرط أساسي لا غنى عنه لبدء أي عملية تفاوض جديدة لتسوية القضية القبرصية".

وكان مجلس الأمن الدولي دعا في بيان الثلاثاء الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات الرسمية في قبرص، وكرر اقتراحه بحل "فيدرالي ثنائي المجتمع" على أساس المساواة السياسية، في حين تطالب تركيا وشمال قبرص بضرورة المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ بين الطرفين في الجزيرة.

وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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