بلغت قيمة صادرات تركيا من قطع غيار السيارات 7 مليارات و172 مليوناً و556 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

كشف اتحاد أولوداغ لمصدري صناعات السيارات الخميس تصدير قطع غيار السيارات وملحقاتها، خلال فترة يناير/كانون الثاني – يونيو/حزيران، إلى أكثر من 200 وجهة شملت دولاً ومناطق حرة ومناطق حكم ذاتي.

وزادت صادرات قطع غيار السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، لترتفع من 6 مليارات و488 مليوناً و673 ألفاً إلى 7 مليارات و172 مليوناً و556 ألف دولار.

وشكلت صادرات قطع الغيار 41.4% من إجمالي صادرات قطاع السيارات التي بلغت 17 ملياراً و336 مليوناً و757 ألف دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة لمنتجات قطع غيار السيارات، بقيمة مليار و691 مليوناً و823 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ472 مليوناً و421 ألف دولار، وروسيا ثالثة بـ453 مليوناً و40 ألف دولار.