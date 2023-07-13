طالب عدد من قادة دول جوار السودان الخميس الأطراف السودانية المتنازعة بوقف القتال بشكل فوري، والشروع بمفاوضات لإنهاء النزاع.

جاء ذلك خلال قمة انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة لقادة الدول السبع المجاورة للسودان، بحضور مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

في كلمته الافتتاحية للقمة، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأطراف المتحاربة في السودان "بوقف التصعيد وبدء مفاوضات جدية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

كما قال السيسي إن "مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم بالسودان"

من جانبه، دعا رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت إلى وقف إطلاق نار مستدام، وشدد على أن الأولوية هي لـ"إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة".

وفي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية في السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية، تستضيف مصر هذه القمة الإقليمية في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين.

ودعت مصر، التي تربطها علاقات وثيقة بالجيش السوداني، دول جوار السودان إلى حضور القمة. وقال مصدران أمنيان مصريان إن القمة تهدف إلى منع التدخل والتأثير الأجنبيين في القتال، وإطلاق عملية للتوصل إلى اتفاق سلمي لوقف القتال.

وقبل ساعات، ذكرت الرئاسة المصرية عبر بيان، أن السيسي استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القصر الرئاسي، و"تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة (الخلافي مع مصر والسودان)".

وبالإضافة إلى ممثلي دول جوار السودان السبع، أفادت مصادر مطلعة بمشاركة كل من "رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".

ويجاور السودان 7 دول، هي مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، كما يملك السودان حدوداً بحرية مع المملكة العربية السعودية.

فيما يتعلق بطرفي النزاع في السودان، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول إن "نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار يشارك في القمة، قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما لم توجه القاهرة دعوة إلى قوات الدعم السريع للمشاركة".

وبجانب عقار، يضم الوفد السوداني وزير الخارجية المُكلف على الصادق، حسب صحيفة السوداني.​​​​​​​

وتناقش القمة "وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة"، وفق البيان ذاته آنذاك.

ولم تفلح جهود سعودية وأمريكية وإفريقية في إقناع طرفي النزاع بوقف القتال، الذي انهارت خلاله هدنات عديدة وتسبب في أزمة إنسانية في إحدى أفقر دول العالم تنعكس تداعياتها على دول المنطقة، التي يعاني عديد منها صعوبات اقتصادية فاقمتها الأزمة السودانية.

ومنذ 12 أسبوعاً يشهد السودان قتالاً في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما خلف آلاف القتلى، معظمهم مدنيون، وأكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ في دول الجوار وفقاً لوزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.