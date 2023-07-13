قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على تحقيق الوعود التي قطعتها وفقاً للنتائج الإيجابية التي ستراها من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال عودته من ليتوانيا عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف أردوغان أنهم لمسوا توجّهاً إيجابياً "بشأن إحياء مسار عضويتنا في الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "سنسرّع مباحثات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وواثق بأننا سنتقدم في الإعفاء من التأشيرات (الاتحاد الأوروبي)".

وأكد أن إحراز تقدّم في هذا الخصوص، سينعكس إيجاباً على مشاريع الصناعات الدفاعية التركية أيضاً، بحيث تكتسب "زخماً كبيراً".

وحول عملية انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إنه بعث كبير مستشاريه عاكف تشاغاتاي كيليج، إلى بروكسل لإجراء مباحثات فيما يخص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن "كيليج سيعود من بروكسل إلى أنقرة حاملاً معه تطورات إيجابية" في هذا الخصوص.

وأردف: "تركيا كانت ولا تزال توفي بتعهداتها والتزاماتها"، معبراً عن رغبتهم في رؤية "نتائج المباحثات القائمة على مبدأ الربح المتبادل، بشكل ملموس في أقرب وقت ممكن".

وشدد أردوغان على أن أولوية تركيا في التعهدات الأوروبية لها، هي حظر أنشطة أنصار التنظيمات الإرهابية في الدول الأوروبية، وإعادة المطلوبين قضائياً من الإرهابيين.

وأفاد بأن أنقرة ستبدأ بالعمل على تحقيق الوعود التي قطعتها وفقاً للنتائج الإيجابية التي ستراها من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن مطالبة المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير عن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي "خطوة صحيحة"، معرباً عن أمله إعداد التقرير بطريقة "إيجابية".

وحول قرار تعيين الناتو منسقاً خاصاً لمكافحة الإرهاب، قال الرئيس التركي، إن "القرار جاء نتيجة للجهود التي بذلناها".

"حليفان استراتيجيان"

وبخصوص مستقبل العلاقات التركية-الأمريكية أوضح أردوغان أن أنقرة وواشنطن "حليفتان في الناتو ولهما شراكات استراتيجية".

وأضاف: "تواصل مؤسساتنا مفاوضاتها في نطاق الآلية الاستراتيجية التي قررنا تأسيسها مع السيد بايدن في عام 2021. وأدخلنا ديناميكية جديدة على قنوات الحوار بيننا".

وذكر أن بايدن وإدارته يتخذان موقفاً لصالح تركيا فيما يتعلق ببيع طائرات F-16.

وتفاوضت أنقرة وواشنطن على صفقة 40 طائرة جديدة من طراز F-16 و79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.

وأشار إلى أن المحادثات مع الرئيس الأمريكي على هامش قمة الناتو كانت مثمرة للغاية، وأن اجتماعاً لساعة و15 دقيقة قد عُقد.

استثمارات خليجية

على صعيد آخر، قال الرئيس أردوغان بوجود تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده.

وأضاف أردوغان في سياق حديثه عن جولته الخليجية المقبلة: "توجد تعهدات خلال لقاءاتنا الماضية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وسنضع اللمسات الأخيرة خلال زيارتنا المقبلة".

والاثنين، أكد بيان ثلاثي صدر عقب اجتماع الرئيس أردوغان وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان للتصديق عليها، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.