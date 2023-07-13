حيّدت الاستخبارات التركية، ما يسمى المسؤول البارز في تنظيم PKK الإرهابي، أديب تميز، في عملية نوعية محكمة نفذتها في جبال قنديل شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية تركية، الخميس، أن الاستخبارات التركية تتبّعت قيادات بارزة في تنظيم PKK الإرهابي عبر شبكة مخابرات، وحدّدت عبرها مكاناً يستخدمه الإرهابي بسرية كبيرة.

ووفق المصادر فقد جرى تحييد "جسور آزاد" واسمه في التنظيم الإرهابي "أديب تميز" وهو مسؤول بارز في خلية قنديل الخاصة بالتنظيم الإرهابي.

وذكرت أن "تميز" كان قد تلقى تدريباً أيديولوجياً وعسكرياً وتقنياً في خلية القوة الخاصة للتنظيم الإرهابي، كما نسّق أنشطة البحث والتطوير الخاصة بـPKK من أجل تطوير المعدات التقنية والتكتيكية وتوفير الأسلحة الجديدة للتنظيم.

وأضافت أن الإرهابي كان قد انخرط بأعمال التنظيم الإرهابية منذ 20 عاماً، وطوّر أسلحة نوعية للتنظيم خلال وجوده في صفوفه.

ولفتت إلى أنه شارك في أنشطة التنظيم الإرهابي بسوريا والعراق، وساهم في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا.

وPKK هو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.